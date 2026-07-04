Los drones ucranianos golpean el terminal de petróleo de San Petersburgo en el último ataque de largo alcance a Rusia.

Un ataque con drones ucranianos golpeó un terminal de petróleo en San Petersburgo el sábado, dijeron funcionarios rusos, mientras Kyiv continúa con el bombardeo de la infraestructura petrolera de Rusia.

Casi a diario, los ataques a larga distancia a las instalaciones petroleras rusas han creado una crisis de combustible y han aumentado la presión política sobre el Kremlin a medida que su invasión total de Ucrania se extiende a su quinto año.

El gobernador Alexander Beglov dijo que el distrito Kirovsky de la ciudad en el Mar Báltico fue golpeado. También dijo que las defensas aéreas derribaron 72 drones ucranianos en la segunda ciudad más grande de Rusia y la región circundante.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy describió el ataque como parte de las “sanciones de largo alcance” de Ucrania contra Rusia. Dijo que las fuerzas ucranianas también golpearon un objetivo militar en la isla de Kronstadt, justo frente a la costa de San Petersburgo.

“Las fuerzas de defensa ucranianas golpearon la infraestructura petrolera del puerto, que genera dinero para la guerra rusa, y también hubo ataques en Kronstadt, un objetivo militar importante”, dijo en un post en Telegram.

El distrito Kirovsky de San Petersburgo fue golpeado anteriormente en junio, antes del Foro Económico Internacional insignia de San Petersburgo de Rusia.

La península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, ha sufrido especialmente fuertes ataques, lo que ha llevado a las autoridades locales a suspender las ventas de gasolina a civiles. Un ataque ucraniano el sábado mató a una persona e hirió a otras dos, incluido un niño de 10 años, dijo el gobernador instalado por Moscú, Sergei Aksyonov.

Los ataques ucranianos traen la guerra a casa

El presidente ruso Vladimir Putin ha restado importancia a los ataques de Ucrania a las instalaciones energéticas de Rusia como “no críticos” e insistió en que la guerra continuará hasta que se cumplan sus objetivos.

Ha descrito los ataques a la energía rusa como un esfuerzo de Ucrania para distraer la atención de sus pérdidas en el campo de batalla, aunque los analistas dicen que el avance de las fuerzas rusas ha sido obstaculizado en los últimos meses.

El viernes, Putin visitó el cuartel general militar ruso que dirige la guerra en Ucrania y recibió un informe sobre la captura de la ciudad de Kostyantynivka, después de semanas de intensas batallas callejeras. Lo calificó como un paso clave hacia la captura de las ciudades vecinas de Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones restantes en la llamada “faja forestal” de ciudades fuertemente fortificadas en la región de Donetsk que siguen en manos de Ucrania.

La captura de Kostyantynivka, un importante centro de transporte e industrial, es de “importancia estratégica mayor”, dijo Putin, vestido con uniforme militar, en comentarios televisados.

Zelenskyy negó que Rusia tomara el control de la ciudad. “Es simplemente otra mentira rusa, un intento de generar algún tipo de noticia”, escribió en redes sociales el sábado. “Si Kostiantynivka estuviera bajo control ruso, entonces quizás Putin no tendría problema en encontrarse conmigo allí para encontrar una manera diplomática de finalmente terminar esta guerra. Pero el hecho es que no cruzará la línea del frente; la realidad es muy diferente de las palabras de Putin”.

La publicación de Zelenskyy también parecía apelar al presidente de EE. UU., Donald Trump. “Ahora, en vísperas del Día de la Independencia de América, Putin ha elegido mentirle al mundo y al Presidente de los Estados Unidos sobre la situación en el frente”.

Putin parece creer que su gobierno puede evitar que la crisis de combustible socave su autoridad y apoyo a la guerra que inició hace más de cuatro años. Al menos, los ataques han llevado la guerra a casa de manera aún más conmovedora para millones de rusos, destrozando la narrativa de Putin sobre el conflicto como algo que no afecta la vida de las personas comunes en su país.

La ciudad fronteriza de Belgorod, que los ataques repetidos de drones ucranianos también han golpeado, quedó casi completamente sin electricidad el sábado debido a los ataques nocturnos, informó la prensa local.

Mientras tanto, ocho personas resultaron heridas después de que un ataque ruso golpeara edificios residenciales en la región sureste de Zaporizhzhia, incluidos dos niños, dijeron las autoridades locales el sábado.