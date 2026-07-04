Postecoglou nombrado entrenador en jefe de los campeones de la Pro League Al

Ange Postecoglou ha sido anunciado como el nuevo entrenador principal de Al-Nassr. Jorge Jesus dejó su puesto en Al-Nassr, equipo liderado por Cristiano Ronaldo, al final de la temporada 2025-26, a pesar de llevarlos a ganar el título de la Saudi Pro League por primera vez en siete años. Y ahora Postecoglou regresa a la dirección técnica por primera vez desde que fue despedido por el Nottingham Forest en octubre pasado después de tan solo 39 días en el cargo. Esa fue la gestión más corta de cualquier entrenador permanente de la Premier League en dejar un club durante la temporada, y no logró ganar ninguno de sus partidos a cargo. Postecoglou, quien también puso fin a la espera de 17 años del Tottenham por un trofeo al ganar la Europa League en 2025 antes de ser despedido, ha firmado un contrato de dos años con el equipo con sede en Riad. El australiano también ganó cinco grandes títulos en dos temporadas con el Celtic antes de unirse a los Spurs, y había sido relacionado con el puesto vacante de Escocia. Pero Postecoglou en su lugar entrará en el banquillo de Al-Nassr, con su primer partido a cargo programado para ser contra Diriyah en la Copa del Rey de Campeones el próximo mes.