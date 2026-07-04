La quinta edición del Combat des Coqs promete ser una vez más grandiosa – Golf Planète

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Creada por Michael Jones, entre otros director del Soudal Open, etapa belga del DP World Tour, pero también miembro del Royal Waterloo Golf Club y de la selección absoluta belga, la “Pelea de Gallos” se disputará los días 13 y 14 de noviembre de 2026 en los magníficos campos andaluces de San Roque y La Hacienda Links.

Fue en 2021 que surgió la idea de organizar un evento en el Costa del Sol reunir a nacionales francófonos, franceses o belgas, con segunda residencia en Andalucía (más de 60.000 censados), nació del fructífero espíritu de michael jones.

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOEl nombre “Pelea de Gallos” me vino pensando en los emblemas del Gallo Francés y el Gallo Valón.“, subraya el actual Director de Abierto de Soudaltambién agente de golfistas franceses. Rafael Jacquelin y Grégory Havret pero también de Nastasia Nadaudbordeando el Gira LPGA.««También realizo algunas misiones para Romain Langasque», precisa Michael Jones.

2-2 entre franceses y belgas

La quinta edición de la “Pelea de Gallos” tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre de 2026 en las espléndidas pistas de San Roque y de La Haciendra Links 50 franceses contra 50 belgas. Para los jugadores que no disponen de alojamiento en el lugar, se ha llegado a un acuerdo con el Fairmont hÃ´tel que se encuentra en el campo de golf La Hacienda Links con una maravillosa vista del Estrecho de Gibraltar y la costa marroquí.

En vísperas de esta quinta edición, comprobamos que la mayoría de los participantes son de Bruselas, de toda Francia e incluso de Suiza, y no dudan en hacer el largo viaje hasta Andalucía para participar en la “Pelea de gallos” y aprovechar el buen tiempo para jugar al golf en magníficos campos. Victoriosos en las dos primeras ediciones, a los franceses se les unieron sus amigos belgas en las dos últimas.

La fórmula del juego sigue siendo muy amigable. Un 4 ball best ball, dos franceses contra dos belgas, intercalados con una pausa muy española compuesta por las mejores tapas en un entorno idílico. Tras el primer día tendrá lugar una cena de gala en el hotel Fairmont, situado a cinco minutos del campo de golf de San Roque.

Para toda la información e inscripciones: www.legendsgolf.eu