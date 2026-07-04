Con 261 kg en la báscula, 154,2 CV bajo el capó y 7,6 L/100 en carretera, la Ducati Multistrada V4 Rally se enfrenta a la referencia BMW R 1300 GS | El blog de motos

En la familia de las maxi trail capaces de devorar kilómetros, la Ducati Multistrada V4 Rally aparece como una de las referencias más demostrativas del segmento.

Frente a una estrella ineludible como el BMW GS, hace gala de un cóctel muy italiano: prestaciones deportivas, confort en viaje y verdadera versatilidad en cuanto el asfalto se deteriora. Para 2026, la versión Rally, la más rica y completa de la gama, llega con una serie de novedades y, sobre todo, cifras medidas en condiciones reales en el banco y en la pista.

Un Rally diseñado para viajar rápido, lejos y sin estrés

La Multistrada V4 Rally está claramente dirigida al motociclista que quiere “comerse” kilómetros sin renunciar al placer de las carreteras con curvas, conservando la posibilidad de atreverse en algunos tramos de ruta. Ducati refuerza aún más esta lógica en 2026 con una electrónica de alto nivel: los radares delantero y trasero se renuevan (control de crucero adaptativo y detección de ángulo muerto) y aparece un nuevo aviso de colisión frontal que avisa al piloto en caso de riesgo inminente de colisión frontal con un vehículo que circula delante.

El sistema ABS en curvas también se anuncia actualizado para mejorar la estabilidad y la seguridad. En cuanto a vida a bordo, Ducati añade un parabrisas más grande, reposapiés más cómodos, puños calefactables regulables en cinco niveles y una pantalla TFT con navegación integrada. El caballete también evoluciona, mientras que el sillín sigue siendo regulable en altura de 87 a 89 cm, un detalle con el que cuenta una máquina de este tamaño.

Motor V4 Granturismo 1.158 cm3: maletero y carácter

En el corazón de la Multistrada V4 Rally encontramos el Granturismo V4 de 1.158 cc, con distribución de doble eje, control ride-by-wire y un sistema capaz de cortar la fila de cilindros trasera a bajas revoluciones. En carretera, el conjunto se traduce en una respuesta considerada suficientemente fluida a bajas revoluciones, un gran empujón a medias revoluciones y una extensión más furiosa, manteniendo las vibraciones contenidas.

Cuatro modos de conducción estructuran el carácter de la Ducati: Sport, Touring, Urban y Enduro. Un enfoque clásico sobre el papel, pero coherente con la ambición del Rally de “una motocicleta, varias vidas”.

Potencia, par, velocidad: mediciones del Prove Center

Las cifras registradas en el Centro Prove dan una lectura concreta del potencial de la máquina:

Potencia a las ruedas: 154,2 CV a 11.000 rpm. Par al volante: 113 Nm. Velocidad máxima medida: 238,6 km/h.

Al acelerar, la Multistrada V4 Rally pasa de 0 a 100 km/h en 3,3 s, de 0 a 400 m en 11,0 s y de 0 a 1.000 m en 23,6 s. Los tiempos anunciados a partir de 50 km/h confirman la disponibilidad: 400 m en 12 s y 1.000 m en 22,8 s. En el mundo de los maxi road trail, estos valores sitúan a la Ducati en el campo de las máquinas que no se contentan con ser cómodas: también saben alcanzar prestaciones de alto nivel.

Chasis y suspensiones: serios, con techno

El chasis se basa en un chasis monocasco de aluminio con motor portador, completado por un bastidor auxiliar trasero fabricado con tubos de acero. El basculante es un brazo doble de aluminio. Las llantas de radios son de 19 pulgadas delante y 17 pulgadas detrás, calzadas con Pirelli Scorpion Trail, una elección lógica para un sendero muy orientado a la carretera pero que no quiere prohibirse las escapadas en carretera.

Las suspensiones semiactivas (200 mm de recorrido) están controladas por el Adaptive Skyhook DSS EVO. Ducati destaca la capacidad del sistema de leer el estado de la superficie y el estilo de conducción en unos milisegundos, para mantener una respuesta precisa sea cual sea el terreno. Novedad destacable: la posibilidad de ajustar la compresión durante la conducción, independientemente del modo de conducción seleccionado. El Rally también recibe un dispositivo de descenso automático, que reduce la altura a bajas velocidades para facilitar las maniobras.

El número que habla: 261 kg, y frenada medida

En una motocicleta de viaje, el peso es un tema central, especialmente para un conductor menos experimentado o un comprador primerizo que busca por primera vez la facilidad de uso en el día a día. Aquí el valor medido es claro: el peso total en orden de marcha sin combustible es de 261 kg. La distribución anunciada en la revisión es de 122,5 kg delante y 138 kg detrás.

Otro dato concreto, que a menudo vale más que las palabras: la distancia de frenado a 100 km/h se mide en 37,5 m. Suficiente para situar la capacidad de desaceleración en una realidad, lejos de las promesas de marketing.

Consumo y autonomía: 30 litros, pero un V4 que bebe

La Multistrada V4 Rally tiene un depósito de 30 litros, un argumento de peso para afrontar largas etapas entre dos repostajes. Pero se supone que hay un inconveniente: el V4 se describe como bastante codicioso, especialmente en la carretera. Un punto importante para el motociclista “inteligente” que calcula su presupuesto de combustible a lo largo del año, y no sólo el placer de acelerar.

Las medidas tomadas ofrecen una visión precisa según el uso. En carretera, el consumo registrado es de 13,1 km/l, o aproximadamente 7,6 L/100 km. En extraurbano se eleva a 20,5 km/l, o aproximadamente 4,9 L/100 km. A velocidad constante, las cifras hablan aún más: a 90 km/h, 22 km/l (aproximadamente 4,5 L/100 km) y a 120 km/h, 16,2 km/l (aproximadamente 6,2 L/100 km). La fuente también precisa que las maletas suministradas de serie penalizan el consumo en autopista, un detalle a tener en cuenta para quien viaja con carga.

Frente a las referencias del segmento: la Ducati juega la carta de los “números reales”

En el imaginario colectivo, el BMW GS sigue siendo la referencia más citada cuando se trata de maxi trails. Ducati, con esta Multistrada V4 Rally, responde menos con un eslogan que con un montón de datos medidos: 154,2 CV al volante, 238,6 km/h en punta, 3,3 s en el 0 a 100 km/h, 261 kg (sin combustible), y un consumo muy variable en función del ritmo, de 4,5 a 100 km/h. Aproximadamente 7,6 L/100 km según lecturas.

El panorama es claro: el Rally está dirigido principalmente a viajes rápidos, cómodos y altamente asistidos electrónicamente, con un margen real de prestaciones. A cambio, el tamaño y el apetito del V4, especialmente a alta velocidad, son parte de la ecuación. Para un ciclista que planea su primera gran ruta, el consejo más racional es considerar estas cifras en su conjunto: peso en parado, consumo en el uso principal (autopista o carreteras secundarias) y nivel de asistencia para hacer los viajes más seguros.

Un maxi GT sobre pilotes, más que un sendero “low cost”

La Multistrada V4 Rally no es una entrada “económica” al mundo del trail, y su tamaño la sitúa lejos de motos diseñadas para el permiso A2 o para presupuestos reducidos. Por otro lado, puede atraer a un usuario primerizo de maxi trail que desea una máquina muy equipada, tranquilizadora en viajes largos gracias a las ayudas a la conducción (radar, control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto, alerta de colisión) y capaz de ofrecer prestaciones de primer nivel cuando la carretera está despejada.

Al final, esta Ducati 2026 asume su condición de reina del trail en carretera, armada de cifras concretas, que apuesta por el largo recorrido y la velocidad de crucero, manteniendo el ADN deportivo de la marca.

Fuentes

EnSella

www.motoplanete.us

fastlaps.com