Wimbledon 2026: Serena Williams se retira del dobles con su hermana Venus por lesión de rodilla

Las esperanzas de Williams de jugar en dobles el sábado parecían haber mejorado después de que su partido fuera agregado al orden de juego del viernes.

A su eliminatoria, contra Camila Osorio de Colombia y Solana Sierra de Argentina, no se le asignó cancha y no se jugaría antes de las 16:30 BST.

Sugirió que a Williams se le estaba dando el mayor tiempo posible para declararse en forma después de que su rodilla se hinchó durante una valiente derrota de tres sets ante Joint, de 20 años.

El plan flexible también dejó a Wimbledon sin problemas de programación en caso de que las superestrellas estadounidenses se retiraran.

Williams debía practicar en el All England Club a las 16:00, pero anunció su decisión de retirarse unos 15 minutos antes.

En su publicación anunciando la decisión de no jugar, compartió fotografías de ella usando un vendaje en la rodilla izquierda y de lo que, según dijo, eran jeringas utilizadas para drenar líquido del área.

“Estoy especialmente agradecido al director del torneo, Jamie Baker, y a todo el equipo del torneo por darme todas las oportunidades de jugar aquí”, dijo Williams.

“Gracias a los fans por su increíble apoyo y por hacer que este regreso sea tan significativo.

“Todo lo que puedo decir es que permanezcan atentos a una ciudad cercana”.

Williams no ha confirmado cuáles serán sus planes para la siguiente etapa de su regreso.

Después de Wimbledon, la temporada cambia a la gira norteamericana sobre cancha dura que culmina en el US Open entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre.