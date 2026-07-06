La niebla del Wrigley Field proporcionó una complicación memorable | Gaceta Demócrata del Noroeste de Arkansas

CHICAGO — Agregue la victoria de los St. Louis Cardinals por 3-0 sobre los Chicago Cubs el sábado por la noche a la lista de sucesos clásicamente extraños en Wrigley Field.

El juego en el icónico estadio de North Side se retrasó por la niebla durante 15 minutos después de la sexta entrada. Los Cardinals ganaban 2-0 cuando se detuvo el juego y luego ganaron su tercer triunfo consecutivo.

La multitud de 38.872 personas se unió a cantar “Take Me Home, Country Roads” de John Denver cuando comenzó el retraso. La exitosa canción de principios de la década de 1970 resurgió durante la Copa Mundial de Fútbol, ​​y los jugadores estadounidenses se unieron a decenas de miles de fanáticos para cantarla al final de los partidos.

El raro partido del sábado por la noche en Wrigley comenzó una hora tarde debido a la lluvia, luego la niebla llegó desde el norte a partir de la segunda entrada y se volvió más densa.

La visibilidad se volvió tan pobre que los jugadores dijeron que perderían de vista el balón. Lucharon y gritaron seguimiento de elevados, pero no hubo errores.

“Sí, eso fue brutal”, dijo el jardinero central All-Star de los Cachorros, Pete Crow-Armstrong. “Nunca había visto algo así, así que lo dejaré así. Me recordó cuando era un niño jugando pelota recreativa, fútbol y cosas así. Sí, se podía ver la pelota golpeando el bate, luego no tanto”.

Crow-Armstrong, ganador del Guante de Oro la temporada pasada, de alguna manera atrapó un elevado elevado de Masyn Winn para el segundo out del sexto. Se deslizó hasta el borde de la pista de advertencia y luego se arrodilló para hacerlo.

“Para ser honesto, no sé cómo vio mi pelota”, dijo Winn. “Cuando la pelota estaba pasando por encima de las luces, pensé que había desaparecido. Fue una locura para mí”.

Winn, el campocorto de los Cardinals, dijo que le costó ver en el campo.

“Justo cuando lo golpearon, se podía ver la dirección hacia donde iba la pelota”, dijo Winn. “Y ya sabes, tan pronto como tocó, como el nivel de luz, desapareció. Fue extraño.

“Al principio pensé: ‘Oh, esto es genial’. Sentí que era un juego enfermizo jugar el 4 de julio. Pero al final, pensé: ‘Esto es una locura’. Nadie podía ver nada”.

Winn dijo que el jardinero izquierdo de los Cardinals, Lars Nootbar, le dijo que no podía ver a los bateadores. Nootbar atrapó el drive de Dansby Swanson contra la pared para el último out del séptimo después de que la niebla disminuyó.

Nootbar dijo que pensaba que la pelota de Swanson se dirigía a las gradas para un jonrón de dos carreras, pero el viento que había empujado la niebla hacia el estadio también mantuvo la mosca de Swanson adentro.

“Me alegro de que no lanzaran más balones al aire, porque probablemente hubiéramos tenido problemas”, dijo Winn.

Los árbitros conferenciaron con el manager de St. Louis, Oliver Marmol, y con Craig Counsell de Chicago después del sexto. Luego se anunció el retraso en los paneles de vídeo como resultado del “clima en la zona”.

Mármol dijo que fue la decisión correcta.

“Hubo un punto en el que nadie en el campo podía ver dónde estaba la pelota en juego”, dijo Mármol. “Afortunadamente, recibimos un rodado corto con algunos puñetazos involucrados, porque de lo contrario habría sido muy circense.

“Buen trabajo pausar el juego, dejar pasar (la niebla) y luego continuar, porque eso era diferente”.

El lanzador de los Cachorros de Chicago, Shota Imanaga, se encuentra en medio del humo después de los fuegos artificiales antes de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el sábado 4 de julio de 2026, en Chicago. (Foto AP/David Banks)

El lanzador de los Cardenales de San Luis, Kyle Leahy, lanza la pelota en la niebla contra los Cachorros de Chicago durante la sexta entrada de un juego de béisbol el sábado 4 de julio de 2026 en Chicago. (Foto AP/David Banks)

Los Cachorros de Chicago están parados en el dugout durante un retraso por niebla durante la sexta entrada de un juego de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el sábado 4 de julio de 2026, en Chicago. (Foto AP/David Banks)