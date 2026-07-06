Mundial 2026: el inglés Jordan Henderson se lesiona la muñeca en las celebraciones

El mediocampista inglés Jordan Henderson sufrió una lesión “realmente grave” en la muñeca mientras celebraba la dramática victoria de su equipo en octavos de final del Mundial sobre México, dijo el técnico Thomas Tuchel.

Henderson pareció aterrizar torpemente después de caer de los carteles publicitarios en el Estadio Azteca de la Ciudad de México luego de la victoria de Inglaterra por 3-2 y fue fotografiado saliendo del campo en camilla.

La Copa Mundial del mediocampista de Brentford, de 36 años, se limitó a una aparición de seis minutos al final de la victoria de Inglaterra en el Grupo L sobre Panamá.

“Jordán [Henderson] Simplemente se cayó y se lastimó la muñeca. Tiene muy mala pinta”, dijo el seleccionador inglés Thomas Tuchel en BBC One tras la victoria de su equipo el lunes.

“Es una lesión bastante grave y no encaja con la noche en la que Jordan no está con nosotros. El médico me dijo que está en el hospital”.

Henderson estará acompañado por un miembro del personal de apoyo de Inglaterra y no viajará de regreso con el equipo el lunes.

El próximo partido de Inglaterra será un partido de cuartos de final contra Noruega en Miami el sábado a las 22:00 BST, que podrás seguir en BBC Radio 5 Live y en el sitio web y la aplicación BBC Sport.

Es probable que Henderson se una a Reece James, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva en el partido inaugural de Inglaterra, en el banquillo.

Jarell Quansah no está disponible después de recibir una tarjeta roja directa durante la victoria de Inglaterra sobre México.