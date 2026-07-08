Las escuelas secundarias de ConVal brillan con un año excepcional en el deporte

Fue un año excepcional en las escuelas intermedias de ConVal, con temporadas de campeonatos de fútbol masculino, fútbol femenino, voleibol, baloncesto, béisbol, atletismo y hockey sobre césped, sin mencionar un año fantástico para la banda SMS.

La directora atlética de SMS, Sara Norby, atribuye el éxito de los equipos de la escuela este año a la cultura positiva y centrada en los estudiantes de la escuela.

â€œMe sorprendiÃ³ que esto sucediera en mi primer aÃ±o como director atlÃ©tico. La única palabra que se me ocurre es simplemente ‘orgulloso’”, dijo Norby. â€œVer no sÃ³lo cÃ³mo tuvimos xito como equipos, sino tambiÃ©n ver cÃ³mo nuestros hijos representaron a nuestra escuela y cÃ³mo crecieron en espíritu deportivo, trabajo en equipo y perseverancia. No medimos el éxito sólo por el número de victorias”.

Norby, que ha estado en SMS durante 23 años y enseña ciencias en séptimo grado, dice que mientras toda la comunidad de SMS celebra a los equipos campeones de la escuela, los equipos que no tuvieron récords ganadores lograron tanto.

â€œEspecialmente para nuestros equipos de desarrollo, donde los niÃ±os tal vez prueban un deporte por primera vez, observamos cuÃ¡nto crecieron durante la temporada. ¿Crecieron en su espíritu deportivo? ¿Crecieron como persona y como jugador? ¿Y lo disfrutaron? —dijo Norby.

SMS chicas futbol 2026. Crédito: Cortesía

Norby dice que la clave de la cultura en SMS son las altas expectativas.

â€œTenemos expectativas muy altas en calificaciones y acadÃ©micas. Las calificaciones de nuestros estudiantes no pueden bajar de 70 si van a jugar en un equipo y no pueden tener ningún informe de comportamiento. Si se metían en algún problema, no podían participar en las prácticas ni en los juegos. Al comienzo de la temporada, algunos niños se quedaron sentados y luego se dieron cuenta de que realmente estaba revisando sus calificaciones”, dijo Norby. â€”Entonces realmente estuvieron a la altura de las circunstancias. Cada uno de ellos se sentó y se reunió con sus maestros e hizo un plan, comprobamos que estaban progresando y ninguno tuvo problemas durante el resto del año. En la escuela secundaria, se trata de hacer crecer a la persona; todo es cuestión de desarrollo”.

Norby atribuye el éxito del programa en parte al antiguo director atlético de SMS, Tod Silegy, quien se jubiló en 2025.

“Definitivamente fue mi mentor y todavía hablo con él casi todos los días durante el año escolar”, dijo Norby.

Los equipos de otoño de SMS tuvieron particularmente éxito en 2025-26, con el fútbol masculino con marca de 15-0 y el fútbol femenino llegando a las semifinales, solo para perder por un gol.

El fútbol masculino de SMS (A) terminó su temporada 12-0, ganó el primer lugar en la clasificación de Tri-County de la temporada regular, tuvo marca de 15-0 después de los playoffs y fue campeón de la División III Oeste de la Liga Tri-County.

â€œEl fÃºtbol masculino tuvo marca de 15-0; Ganaron el campeonato, dominaron y metieron muchos goles. El entrenador estaba realmente orgulloso de haber podido jugar con todo el equipo durante toda la temporada”, dijo Norby. “Tenemos un programa sólido gracias a nuestros programas alimentadores, tanto Peterborough Rec como ConVal Soccer Club”.

SMS campeones de fútbol masculino. Crédito: Cortesía

El equipo de voleibol femenino de SMS-Great Brook ganó el torneo “Diggin’ in the Den” de Fall Mountain, superando a muchos equipos de divisiones superiores.

â€œEl crecimiento en el equipo de voleibol fue simplemente una locura, y eso es evidente. Observamos dónde terminaron los niños en comparación con dónde comenzaron, y eso es de lo que estamos realmente orgullosos”, dijo Norby.

Los equipos de atletismo de SMS compitieron en el Encuentro de Campeones, con los niños en cuarto lugar y las niñas en octavo lugar en la general.

“El relevo femenino 4×1 terminó primero en todo el estado y creemos que tal vez rompió un récord de CV en la escuela secundaria”, dijo Norby. “Teníamos cinco chicas en nuestro equipo, cuatro corriendo a la vez, y la química en ese equipo era increíble. Fue muy divertido verlo, porque podían leerse unos a otros e hicieron un trabajo tremendo en el Encuentro de Campeones”.

El equipo de voleibol SMS-Great Brook. Crédito: Cortesía

El equipo 4×1 estaba compuesto por Inora Rushalko, Greta Bielagus, Charlotte Broadley, Brooklynn Sipe y Penny Griffiths.

También en el Encuentro de Campeones, Locke Olesky obtuvo el primer lugar en el estado en lanzamiento de peso.

El hockey sobre césped de SMS tuvo una temporada regular de 10-1, obtuvo el segundo lugar en la clasificación de Tri-County de la temporada regular, terminó la temporada 12-2 después de los playoffs y fue subcampeón de la División III Oeste de la Liga Tri-County. El fútbol femenino tuvo una temporada regular invicta (8-0-2) y llegó a las semifinales del playoff.

SMS 2026 baloncesto masculino.

“El hockey sobre césped perdió ante Boynton Middle School y este año tenían un equipo extremadamente talentoso”, dijo Norby.

Los deportes de invierno también fueron fuertes en SMS. El baloncesto femenino A terminó su temporada 11-5, 9-3 en la temporada regular de Tri-County, obteniendo el tercer lugar en la clasificación de la temporada regular de Tri-County y terminó 12-6 después de los playoffs. El baloncesto masculino A ganó el campeonato de la División III Oeste de la Liga Tri-County después de terminar su temporada regular 10-6, 9-3 en la temporada regular Tri-County, y fue campeón de Winter Slam.

“El baloncesto masculino perdió sus primeros seis juegos”, dijo Norby. “Tuvieron que descubrir cómo hacer clic, y una vez que lo hicieron, realmente lo hicieron y terminaron ganando el campeonato de liga”.

Norby dice que la cultura positiva y centrada en los estudiantes de ConVal proviene de arriba hacia abajo.

“Se siente muy bien estar aquí ahora mismo. La energía que recibimos de la administración es que se preocupan por los niños, y los niños son lo primero, y es divertido estar aquí”, dijo.

SMS Band gana Platino

La banda de SMS de séptimo y octavo grado también tuvo un año triunfal, llevándose a casa una calificación de platino en el Great East Music Festival en Lowell, Mass.

â€œAdemÃ¡s de todo el Ã©xito atlÃ©tico, nuestro programa mÃºsico tambiÃ©n brillÃ³. Se llevaron a casa el platino, que es el mayor honor posible”, dijo Norby.

El director de la banda, Ed Lowy, dijo que si bien la banda asiste al Great East todos los años, no han logrado la calificación Platino en 13 años. La banda logró una puntuación total del 98%.

“Cada año digo, este es el año, pero este año finalmente lo consiguieron. Fueron realmente fantásticos este año y realmente sobresalieron, superaron por completo mis expectativas”, dijo Lowy.

Lowy dijo que el cronograma de SMS es un factor importante en la capacidad de la banda para sobresalir.

“Realmente le doy crédito a nuestro director, el Sr. Conway, por crear un horario en torno a la banda. La banda tiene tiempo para practicar todos los días, durante todo el año”, dijo Lowy. “No estamos todos juntos, pero los alumnos de séptimo y octavo grado ensayan todos los días”.

Lowy dijo que uno de los jueces de Great East le preguntó varias veces si la banda de SMS “eran realmente estudiantes de secundaria”.

â€œNo podÃa creer que no fuéramos una banda de secundaria. Dijo que éramos una de las mejores bandas que había visto en su vida”, dijo Lowy.

La banda de séptimo y octavo grado de Southmeadow School con su premio Platino. Crédito: Cortesía

Los atletas de Great Brook brillan

Varios equipos de Great Brook School también tuvieron temporadas ganadoras o de campeonato.

“Hemos tenido mucho éxito este año y realmente todo proviene de los niños. Estamos muy orgullosos de ellos”, dijo la directora atlética de Great Brook, Cassie Anderson. “Especialmente cuando miras que nuestra escuela está en la Tri-County League por primera vez este año, pensé que hicimos un trabajo fantástico este año”.

Anderson dijo que muchos de los atletas de Great Brook hicieron todo lo posible, incluso practicando fuera de las prácticas oficiales.

“Un día estaba en ConVal para ver el partido de softbol y allí estaba nuestro equipo femenino de 4 × 4, practicando solos, y el entrenador ni siquiera estaba allí”, dijo Anderson. â€”El equipo de beisbol se quedaba hasta tarde después de la práctica. Le dije: ‘¿El entrenador sabe siquiera que estás aquí?’ Los niños trabajaron muy duro y estaban muy decididos”.

Pista y campo femenino de Great Brook. Crédito: Cortesía

Anderson dijo que el programa de lucha SMS-GBS también tuvo un gran año.

â€œTenemos un programa de lucha libre conjunto con SMS y nosotros nos encargamos de la supervisiÃ³n. Tuvimos la mayor participación que hemos tenido en mucho tiempo. Desde la escuela primaria hasta la secundaria, y tenemos muchos niños que han tenido éxito en su categoría de peso”.

Los éxitos deportivos de Great Brook este año incluyen el equipo femenino de cross country, que ganó el campeonato femenino de cross country Tri-County.

Miembros del equipo femenino XC. Crédito: Cortesía

Los miembros del equipo de atletismo femenino 4 × 400, que compitió en el Encuentro de Campeones, incluyeron a Aliyah Chamberlain, Cora McNulty, Collins Harris y Marissa Hardwick. Hardwick se clasificó para tres eventos y Nerea Jaramillo quedó en tercer lugar en salto de altura.

El equipo femenino de cross country que obtuvo el primer lugar en la División de Carrera 3 Oeste “A” incluyó a Cora McNulty, Laurel Brown, Makaya Gadson y Marissa Hardwick.

El equipo de béisbol GBS llegó al juego del Campeonato Tri-County, donde quedó en segundo lugar. En campo traviesa masculino, Bradley Allen quedó octavo en la división masculina y el equipo de hockey sobre césped GBS se clasificó para los cuartos de final de Tri-County.

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