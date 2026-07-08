Del 9 al 11 de julio, siga a AUTOhebdo inmerso en el Trophée Alpine A290 Rallye en Rouergue

Este fin de semana, el Rallye Rouergue Rodez Aveyron Occitanie acoge la tercera prueba del Trophée Alpine A290 Rallye. AUTOhebdo participa en el evento y te hará vivirlo desde dentro, ¡como si estuvieras allí!

Desde el inicio de la temporada, divertidas máquinas adornan algunas de las pruebas del Campeonato de Francia de Rally. De hecho, el Alpine A290 Rally Trophy, que desarrolla soportes 100% eléctricos, se une al SMRC4, al SMRC6 y al Clio Trophy France en la categoría de Copas de Marca inscritas en el CFR. Antes, el pasado mes de noviembre se organizó un “Rally Prólogo” en Buzanais, en Indre, que permitió a Melvin Rabilloud y Enzo Mahinc ganar un premio excepcional para un rally del Campeonato de Francia, en este caso el Antibes Côte d’Azur 2026, a bordo de un Alpine A110 RGT. A partir de ahora, el Alpine A290 Rally Trophy es una competición que se disputa en las mismas pruebas que el Clio Trophy France y cuenta con seis pruebas inscritas en el calendario. Rodez acogerá este fin de semana la tercera etapa de la temporada después de Le Touquet, donde Rabilloud y Mahinc volvieron a ganar, y la Vosges Grand Est, ganada esta vez por Aymeric Lenoir y Florian Hosson.

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AUTOhebdo os traerá esta tercera ronda de forma atípica. De hecho, después de Julien Ingrassia y Emma Bonnemort en el Rallye Vosges Grand Est, que pudieron participar en la carrera al volante del Alpine A290 Rallye VIP, esta vez será nuestro turno de tomar la delantera. Pierre Barré, periodista de rallyes de AUTOhebdo, estará asociado con el experimentado Gilles de Turckheim y los dos hombres tendrán la misión de ofrecerles una visión interna de esta nueva competición. A partir de este miércoles 8 de julio participarán en el reconocimiento del rally y luego continuarán el jueves con el shakedown y la rueda de prensa, antes de atacar concretamente el rally el viernes 9 de julio con dos especiales que se completarán seis veces. Su rally concluirá el sábado 10 de julio con siete especiales, incluidas tres vueltas de dos especiales y luego un paso por la Superespecial de Rodez al final del día. A lo largo de esta aventura podrás seguirlos: mantente conectado en nuestras redes sociales para no perderte nada.