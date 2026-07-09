Planta de energía nuclear Sizewell B otorgada una extensión de vida de 20 años.

La planta nuclear más recientemente completada de Gran Bretaña continuará generando electricidad hasta 2055 después de que el gobierno otorgara a la planta una extensión de vida de 20 años. Sizewell B en Suffolk debía cerrar en la próxima década, pero bajo un acuerdo con el gobierno, su vida se extenderá a 60 años para ayudar a satisfacer la creciente demanda del Reino Unido de electricidad de bajo carbono. La planta nuclear, que comenzó a generar energía en 1995, produce el 3% de la electricidad de Gran Bretaña, suficiente para satisfacer la demanda equivalente de 2,5 millones de hogares. El gobierno aprobó los planes del propietario de Sizewell, la empresa pública francesa EDF, para extender su vida, junto con una serie de políticas diseñadas para fomentar los primeros proyectos de energía nuclear nuevos del país en una generación. El gobierno espera que una “edad dorada de la nuclear” ayude al Reino Unido a satisfacer la creciente necesidad de electricidad para alimentar vehículos eléctricos, calefacción de bajo carbono y centros de datos de IA mientras mantiene intactos sus compromisos climáticos. Ed Miliband, el secretario de Energía, dijo: “La energía nuclear es vital para nuestra seguridad energética, y esta extensión ayudará a producir la energía limpia que nuestro país necesita”. La canciller Rachel Reeves dijo que la extensión de vida era “un verdadero voto de confianza en los cientos de trabajadores calificados en Suffolk que impulsarán el futuro de la energía limpia de Gran Bretaña, brindando la certeza a largo plazo que las empresas y los trabajadores necesitan”. Bajo el acuerdo, EDF recibirá £70.50 por cada megavatio-hora que genere Sizewell B, a partir de 2035, cuando originalmente estaba programado para cerrar. La inversión adicional necesaria para mantener la planta provendrá de Centrica, que posee una participación del 20% en los reactores de EDF en el Reino Unido. Sizewell B es el reactor nuclear más reciente en llegar a un acuerdo con el gobierno para seguir funcionando, siguiendo la decisión de extender la vida de cuatro plantas nucleares construidas en todo el país en la década de 1980. Mientras tanto, la primera nueva planta de energía nuclear en una generación está en construcción en Hinkley Point C en Somerset, y se espera que comience a generar electricidad a principios de la década de 2030. Su proyecto sucesor en un sitio adyacente a la planta Sizewell B, conocido como Sizewell C, está programado para comenzar operaciones antes de 2039. El gobierno también está apoyando una nueva generación de reactores modulares pequeños que se espera comiencen a generar en la década de 2030, y prometen tiempos de desarrollo más rápidos y costos más bajos. Las nuevas ambiciones nucleares del gobierno están diseñadas para complementar una ambición más amplia de energía renovable que para finales de la década podría ver duplicarse la energía eólica terrestre, triplicarse la energía solar y cuadruplicarse la energía eólica marina. Los ministros aprobaron la construcción de la segunda granja solar más grande de Gran Bretaña en las fronteras de Nottinghamshire y Lincolnshire el miércoles. One Earth Solar Farm podría abastecer de energía a más de 200,000 hogares al año, equivalente a la mitad de los hogares en Lincolnshire, y marca el trigésimo proyecto importante de energía limpia aprobado por el gobierno laborista desde que llegó al poder hace dos años. Miliband dijo: “La única forma de tener seguridad energética es si adoptamos un enfoque procrecimiento para construir más energía limpia en Gran Bretaña. Durante dos años, eso es exactamente lo que ha hecho este gobierno”.