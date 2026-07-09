Resultados de Wimbledon 2026: Arthur Fery desafía las probabilidades para llegar a la sorprendente semifinal.

Por todas las medidas tangibles, Arthur Fery no debería estar en una semifinal de Wimbledon. El joven de 23 años recibió una invitación especial para su Gran Slam local, habiendo ocupado el puesto 114 en el mundo antes del inicio del torneo. Fery nunca había llegado más allá de la segunda ronda en uno de los torneos importantes del deporte, y esta es apenas su quinta aparición en un Gran Slam. Pero, con cada victoria notable, está reescribiendo la historia en el Club de All England.

“Esta es una de las mejores historias deportivas de sentirse bien del año,” dijo en la televisión de la BBC el ex campeón de dobles de Wimbledon de Australia, Todd Woodbridge. “¡Ni siquiera soy británico y siento esa emoción! Simplemente no quisieras que Arthur Fery se despierte porque está jugando un tenis extraordinario.”

No desde la memorable carrera de Goran Ivanisevic hacia el título ha llegado una invitación a esta etapa emocionante de Wimbledon. El croata entregó uno de los momentos más inolvidables del deporte hace 25 años al ganar el título en SW19. Fery también es el jugador con el ránking más bajo en llegar a las últimas cuatro de Wimbledon desde Ivanisevic en 2001.

“Él está en la semifinal más grande del tenis,” dijo Ivanisevic a BBC 5 Live. “Solo tiene que seguir disfrutando. Una vez que dejas de disfrutar, eso no es bueno. Él está en la posición perfecta con todo el país apoyándolo. Es un gran jugador con un futuro brillante. Así que disfruta, toma la multitud y solo juega buen tenis.”

Mientras continúa cautivando a una nación en el escenario central del torneo, a solo unos pasos de donde creció, esta carrera de cuento de hadas de Fery no parece estar limitada por precedentes. “El hombre que creció tan cerca de la Corte Central ahora parece poseerla,” dijo el comentarista de la BBC Andrew Cotter.