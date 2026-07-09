40 años de tradición de surf con el regreso del Logger Heads Malibu Classic – Port Macquarie News Of The Area

UNO de los eventos deportivos más emblemáticos y de mayor duración del Valle de Nambucca está a punto de celebrar un hito importante: el 40º Logger Heads Malibu Classic traerá tres días de surf y comunidad a Scotts Head durante el período del viernes 24 al domingo 26 de julio.

Ahora en su 40.º año, el evento continúa atrayendo a surfistas de longboard de toda Australia y del extranjero, consolidando su reputación como una de las competiciones de longboard tradicional más importantes del país.

El importante evento de este año ya ha atraído a más de 195 competidores, con surfistas masculinos y femeninos con edades comprendidas entre los nueve años y los 80.

Los competidores viajarán desde lugares tan al norte como Noosa, tan al sur como Merimbula e incluso desde Nueva Zelanda para competir en el evento de aniversario.

Muchas familias también han participado, todas con la esperanza de ganarse el honor de que su apellido se agregue a la prestigiosa Junta de Honor de Logros Familiares mientras compiten en las 15 divisiones del evento.

La competencia comienza con los cadetes menores de 14 años y se extiende hasta las divisiones masculinas mayores de 75 años y femeninas mayores de 50 años.

Se espera que el famoso point break con fondo de arena de Scotts Head vuelva a proporcionar el escenario perfecto para el evento.

Bien protegida de los vientos invernales predominantes del sur, la zona es famosa por producir recorridos largos y fluidos que permiten a los competidores mostrar el surf suave y elegante sinónimo del longboard tradicional.

Todos los competidores montarán longboards que miden al menos nueve pies de largo.

La popular división Old Malibu contará con longboards originales anteriores a 1965, que son considerablemente más pesados ​​que las tablas modernas y requieren un estilo de surf distintivo.

El equivalente moderno es la división Log, donde los competidores montan tablas de una sola aleta con rieles tradicionales 50/50 y son juzgados por su surf clásico, suave y elegante de la vieja escuela.

La continua popularidad del longboard también ha provocado un fuerte crecimiento en la participación femenina.

Tras el aumento de inscripciones en los últimos años, el Logger Heads Malibu Club amplió las divisiones femeninas el año pasado.

Club Scotts patrocinará la división femenina abierta, Coastal Curves Surf Shop para las mujeres mayores de 35 años y Tradition Surfboards para las mujeres mayores de 50 años.

Entre los que regresarán estará la ganadora femenina mayor de 35 años del año pasado, Lynn Adlawan de Woolgoolga, quien se espera que enfrente una fuerte competencia de Laura Piggott de Freshwater y Bee Solomon.

Varios ex campeones también regresarán para defender sus títulos.

Estos incluyen a Sarah Buls de Crescent Head, Josh Dunn de Shelly Beach Malibu Club en la antigua división de Malibu de Golden Sands Tavern, Alan Sheldon, miembro vitalicio de Logger Heads, en Scotts Head Local Liquor mayores de 70 años, Paul Scholton en la división Burford Blanks Open 9 Foot y Ricky Forsyth en Reflections Holiday Parks mayores de 50 años.

Los surfistas locales también buscarán impresionar en su escapada a casa.

Grant Ferguson competirá tanto en la división Burford Blanks Open 9 Foot como en el evento Golden Sands Old Malibu.

Ross Davis competirá en la división Galeria CC/Ember & Tide Open Log, mientras que Garry Farrell se alineará en la división Bennett Surfboards mayores de 65 años.

Joel Parkhouse competirá en el Adrenalin Surf para mayores de 40 años, mientras que Lilly Lawson competirá en el abierto femenino del Club Scotts.

Troy Martin competirá en Reflections mayores de 50 años, Nicole Morrison en Coastal Curves para mujeres mayores de 35 años y Robyn Wren en Valla Beach Tavern para mujeres mayores de 50 años, donde desafiará a la ganadora Manda Godfrey y Kat Dingle.

Se anima a los espectadores a dirigirse a Scotts Head Beach, donde las excelentes ubicaciones de observación brindan el punto de vista perfecto para disfrutar de la acción durante toda la competencia.

Los visitantes también están invitados a unirse a los competidores y seguidores en el Club Scotts durante el evento, particularmente el sábado por la noche, cuando la banda Raven brindará entretenimiento en vivo.

Más allá del surf, el Logger Heads Malibu Classic continúa con su orgullosa tradición de retribuir a la comunidad.

El evento recauda fondos para varias organizaciones benéficas locales, incluido el Servicio de Rescate en Helicópteros de Westpac, el Grupo de Apoyo al Cáncer del Valle de Nambucca y, más recientemente, el Grupo de Apoyo para Cuidadores Cotidianos.

El evento del año pasado recaudó un total de $7,000 para estas valiosas organizaciones.

Para más información sobre el evento, correo electrónico loggerheadsmc@bigpond.com o llama al 0403 640 572.

Por Mick BIRTLES