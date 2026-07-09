Muere Bonnie Tyler, cantante de la balada ‘Total Eclipse of the Heart’, a los 75 años

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Alastair Grant/AP

LONDRES – Bonnie Tyler, la estrella pop galesa de voz ronca y nominada al Grammy, mejor conocida por cantar la potente balada que encabezó las listas de éxitos “Total Eclipse of the Heart” en 1983 y ver a las nuevas generaciones sucumbir a sus grandilocuentes encantos durante los eclipses solares y lunares, falleció a los 75 años.

Tyler murió “inesperadamente” en un hospital de Portugal donde estaba siendo tratada por una enfermedad, dijo su familia el jueves en un comunicado en su sitio web. Fue hospitalizada en mayo en Faro, donde tenía un domicilio, para una cirugía intestinal de emergencia y luego fue puesta en coma inducido.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, dijo su familia.

Tyler obtuvo tres nominaciones al Grammy, representó a Gran Bretaña en el Festival de la Canción de Eurovisión 2013, donde quedó en el puesto 19, y recibió un MBE por sus servicios a la música de la reina Isabel II en 2023, todo en gran parte gracias a “Total Eclipse of the Heart”, que ha tenido más de mil millones de reproducciones, impulsadas por eclipses reales en 2017 y 2024.

La canción pasó cuatro semanas en el número 1, el vídeo superó los mil millones de visitas y cuando Stereogum lo reevaluó en 2020, el medio musical lo declaró un “evento de nivel de extinción presentado en forma musical”.

“Es música pop como una explosión de pasión que hace palpitar el corazón, golpear el pecho, hacer gárgaras y hacer caer el cielo. Es puro espectáculo. Son fuegos artificiales, láseres, relámpagos y truenos. Se eleva, se lanza en picada y rueda”, decía el sitio.

La canción realmente nunca ha desaparecido, versionada por la cantante inglesa Nicki French en 1995 y la banda Westlife en 2006. Cate Blanchett la cantó mientras golpeaba a Billy Bob Thornton con su auto en “Bandits” de 2001, apareció en una escena de boda en “Old School” de 2003 y One Direction la cantó en 2010 en una versión británica de “The X Factor”.

Primeros años de vida

Tyler nació, como Gaynor Hopkins, hija de un minero del carbón en una vivienda pública con baño exterior en Skewen, Gales, a unas siete millas de Swansea. Creció con tres hermanas y dos hermanos.

Adoraba a los Beatles y su primer álbum fue “A Hard Day’s Night”. La primera canción que compró fue “Hippy Hippy Shake” de Swinging Blue Jeans a los 13 años y vio “Top of the Pops” religiosamente, según sus memorias, “Straight From the Heart”.

Grababa “Top of the Pops” en una grabadora de dos pistas de carrete a carrete y escribía las letras de las canciones que amaba. Sus favoritas eran las canciones de Janis Joplin, Nina Simone, Tina Turner, Wilson Pickett y Otis Redding.

“Solía ​​cantarlas en mi cepillo durante horas y horas, y así fue como empezó todo para mí. Me enamoré de cantar solo por hacer eso. Mirando hacia atrás, incluso entonces mi voz tenía un tono ronco, pero no le di mucha importancia. Pensé que las voces de todos eran diferentes a las de los demás”, escribió.

En 1976 tuvo que ser operada para extirpar nódulos en su garganta, dejándola con ese sonido vocal característico. Cambiando su nombre a Sherene Davis, estaba al frente de una banda de soul cuando fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell, quien la trajo a Londres para sesiones de demostración. Luego esperó por una discográfica hasta que RCA dijo que estaba interesada.

Bajo su nuevo nombre autorizado por RCA, Bonnie Tyler, su álbum debut “The World Starts Tonight” en 1977 contenía su primer éxito en las listas, “Lost in France”, y fue nominada al premio de artista revelación en los Brits Awards. Luego obtuvo el tercer éxito en 1978 con “It’s a Heartache”, pero pronto se quedó a la deriva. Luego firmó con Sony y vio a Meat Loaf interpretar “Bat Out of Hell” en la BBC. Impresionada, solicitó trabajar con el compositor y productor de Meat Loaf, Jim Steinman.

‘Eclipse total del corazón’

Steinman le presentó su canción “Total Eclipse of the Heart”, que se convertiría en el sencillo debut de su quinto álbum de estudio, “Faster Than the Speed ​​of Night”. Tomó prestada una de las letras de la canción, “Turn around, brighteyes”, de su musical de 1969 “The Dream Engine”, escrito cuando era estudiante en el Amherst College de Massachusetts. Él le dijo que la canción era de una posible versión musical de “Nosferatu”.

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Alastair Grant/AP

“A Jim le gustaba grabar una pista rítmica básica, hacer nueve tomas de la canción, elegir la mejor y luego poner el fregadero de la cocina allí, como solía hacer Phil Spector”, dijo Tyler a The Guardian en 2023. “Me dio un casete para escucharlo en mi hotel y ambos preferimos tomar dos”.

Con los miembros de E Street Band, Roy Bittan al piano y Max Weinberg a la batería, “Total Eclipse” es una reflexión sobre el amor perdido: “Érase una vez una luz en mi vida/Pero ahora solo hay amor en la oscuridad”, canta.

El video, un elemento básico de los primeros días de MTV, fue filmado en un antiguo asilo gótico aterrador en Surrey, donde los perros guardianes aparentemente no pusieron un pie en las habitaciones de la planta baja donde solían administrar descargas eléctricas a las personas. Las imágenes incluían palomas lanzadas en cámara lenta, velas, ninjas bailando, engrasadores bailando, Tyler con hombreras terriblemente grandes, esgrimistas, gimnastas, máquinas de viento y niños sin camisa con gafas de natación rociados con agua.

“Faster Than the Speed ​​of Night” obtuvo una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal de rock, perdiendo ante “Love Is a Battlefield” de Pat Benatar, y Tyler obtuvo otra nominación por “Total Eclipse of the Heart” en la categoría de mejor interpretación vocal pop, perdiendo ante “Flashdance — What a Feeling” de Irene Cara.

Después del ‘Eclipse’

Tyler nunca volvió a alcanzar alturas tan vertiginosas, pero se mantuvo actual con sencillos de bandas sonoras de películas como “Holding Out For a Hero”, de “Footloose” de 1984, y “Here She Comes” de “Metropolis”, también en 1984.

Su disco de 2019, “Between the Earth and the Stars”, incluyó duetos con Rod Stewart, Cliff Richard y Francis Rossi de Status Quo, y terminó ese año realizando un concierto de Navidad en el Vaticano ante el Papa Francisco.

En 2013, cambió de tema para hacer un disco con sabor country en Nashville, “Rocks and Honey”, que incluía el dueto de Vince Gill “What You Need From Me” y una pequeña balada llamada “Believe in Me”, escrita por el compositor estadounidense Desmond Child y los compositores británicos Lauren Christy y Christopher Braide. “Believe in Me” fue elegida para representar al Reino Unido en el Festival de Eurovisión de ese año en Suecia.

“Había una atmósfera absolutamente maravillosa allí”, le dijo al San Francisco Examiner en 2023. “Me entrevistaban cada 15 o 20 minutos, y cuando salí al escenario detrás de la bandera británica, pensé que el techo se iba a caer. ¡Fue increíble, simplemente increíble!”.

En 2017, se unió a la banda DNCE de Joe Jonas para una actuación en el crucero Oasis of the Seas como parte de un “Crucero Total Eclipse”. Cuando la luna pasó frente al sol, tocaron “Total Eclipse of the Heart”.

Tyler estaba casada con el promotor inmobiliario y ex competidor olímpico de judo, Robert Sullivan.