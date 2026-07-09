El CEO de United había estado considerando una fusión el otoño pasado, meses antes de plantearlo a la administración Trump

El CEO de United Airlines, Scott Kirby, junto con el Vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance y el Secretario de Transporte Sean Duffy, habló con los periodistas fuera de la Casa Blanca el 30 de octubre de 2025 en Washington, D.C.

Kevin Dietsch | Getty Images News | Getty Images

El CEO de United Airlines, Scott Kirby, planteó la idea de una fusión de aerolíneas con la administración Trump este año, según personas familiarizadas con el asunto, aunque ha estado considerando un posible acuerdo desde el otoño pasado.

El lunes, Bloomberg News informó que Kirby planteó la idea de una asociación con American Airlines a la Casa Blanca en febrero. Algunos analistas y expertos en aerolíneas descartaron la posibilidad de esa combinación, que crearía la aerolínea más grande del mundo, diciendo que los obstáculos regulatorios serían demasiado altos para superarlos. United y American se negaron a comentar sobre el informe.

Una combinación de ese tamaño no se ha intentado en los Estados Unidos, aunque las olas de consolidación de la industria que comenzaron hace aproximadamente dos décadas han dejado a American, United, Delta Air Lines y Southwest Airlines controlando alrededor del 80% de la cuota de mercado nacional.

Pero Kirby de United ha dicho que la siguiente fase para las aerolíneas estadounidenses es averiguar cómo competir mejor a nivel global.

“El tamaño ayudaría” a competir en los vuelos de salida de EE. UU., dijo en el podcast “Stratechery” en un episodio que se emitió en enero.

“Temos clientes que vuelan en United casi todo el tiempo o vuelan en Delta, pero cuando van al Medio Oriente, es lo suficientemente fragmentado como para que vuelen en Emirates”, dijo. “Si somos más grandes y tenemos más ofertas para esos clientes, posiblemente, hace más racional que vuelen con nosotros cuando van al Medio Oriente.”

Las aerolíneas estadounidenses pasaron años quejándose de lo que llamaban subsidios gubernamentales injustos que recibían algunas aerolíneas del Medio Oriente. Pero las aerolíneas estadounidenses se han asociado recientemente con algunas de esas aerolíneas: United ahora tiene una asociación con Emirates, American tiene una con Qatar Airways y Delta firmó una asociación estratégica con Riyadh Air de Arabia Saudita en 2024.