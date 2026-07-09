El proyecto de ley de identificación de votantes de Trump sufre una improbable ruptura mientras McConnell permanece al margen

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Una razón improbable ha debilitado, por ahora, la resistencia republicana del Senado contra la principal prioridad electoral del presidente Donald Trump.

La Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés) ha chocado contra pared tras pared en el Senado, y sólo dos veces ha obtenido 50 votos. Aún así, Trump quiere que los republicanos lo aprueben por cualquier medio necesario.

Los republicanos, sin embargo, no están unidos detrás de esto. Un legislador, el senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, ha votado habitualmente en contra del proyecto de ley en sus diversas versiones, ganándose la ira personal de Trump.

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“Mitch McConnell”, dijo Trump a los periodistas el mes pasado. “Es muy desleal con John Thune. Ya sabes, John Thune era una muy buena persona para él. Quiero decir, es una persona muy leal, y Mitch McConnell está en su contra casi todo el tiempo porque está enojado, supongo. Probablemente conmigo”.

McConnell ha estado ausente del Senado, que actualmente está en receso, durante casi tres semanas debido a problemas de salud. Aún no está claro cuándo regresará.

Pero sin su resistencia, ese es un voto menos por el “no” al que tendrán que enfrentarse los republicanos.

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Aún así, no aborda el problema matemático más amplio en el Senado que pesa sobre las posibilidades de que se apruebe la Ley SAVE America.

Los demócratas del Senado están unidos en su contra, lo que significa que Trump y los mayores defensores de la Ley SAVE America no pueden romper el obstruccionismo de 60 votos, que, en parte, ha alimentado las demandas del presidente de bombardear el obstruccionismo.

Los republicanos del Senado tampoco tienen los votos para hacer eso.

“La única manera de lograrlo es deshacer o deshacerse del obstruccionismo legislativo, y aquí en el Senado de los Estados Unidos no hay ni siquiera cerca de los votos necesarios para lograrlo”, dijo el mes pasado el líder de la mayoría del Senado, John Thune, RS.D.

Está el discurso obstruccionista, que el senador Mike Lee, republicano por Utah, ha impulsado durante meses, al que los republicanos aún no han recurrido, en gran medida por la preocupación de que se consuma el tiempo de la sala y de que se rompa la unidad que conduzca a victorias demócratas.

Luego está la ruta de la reconciliación presupuestaria, que Trump ha presionado al Congreso para que la considere. Si bien los republicanos del Senado no están entusiasmados con la perspectiva, la Cámara avanza a toda máquina.

La lucha del Partido Republicano sobre el proyecto de ley de identificación de votantes de Trump estalla mientras el principal senador llama a la estrategia ‘fantasía’.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, dijo a Shannon Bream de Fox News que seguiría adelante con el plan de reconciliación.

“Lo aprobamos tres veces en la Cámara. Vamos a intentarlo una vez más con un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, y creo que esa será la manera de lograr que lo apruebe el Senado y, finalmente, llegue al escritorio del presidente”.

Sin embargo, cabe destacar que los republicanos de la Cámara de Representantes no han aprobado la versión de la Ley SAVE America que desea Trump, que incluiría una estricta represión del voto por correo, una prohibición de los atletas transgénero en los deportes femeninos y una prohibición de los procedimientos quirúrgicos transgénero para menores.

Pero incluso los mayores partidarios del proyecto de ley ven la reconciliación como una opción descabellada.

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Lee dijo el mes pasado a Fox News Digital que la Ley SAVE America era “una política, no es presupuestaria. Por lo tanto, SAVE America en sí no es elegible para ser considerada en una tercera conciliación”.

Podría haber modificaciones, como otorgar fondos federales a los estados para comenzar a distribuir tarjetas REAL ID mejoradas con verificación de ciudadanía en un paquete de reconciliación, mientras se aprueba por separado un proyecto de ley de identificación de votantes.

Sin embargo, Lee creía que “no había pruebas de que existiera un camino viable hacia un tercer proyecto de ley de reconciliación”.

“Espero que así sea. Me encantaría equivocarme en eso. Quiero que hagamos eso. Creo que deberíamos hacerlo. Pero el calendario que tenemos, para mi gran decepción, no lo es… no se adapta a nada de eso”.