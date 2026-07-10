Ben Stokes: el BCE no afrontará ninguna acción de la CPI por el vídeo de retirada del todoterreno

Inglaterra no enfrentará ninguna acción por parte del Consejo Internacional de Cricket (ICC) por el video de retiro de Ben Stokes.

La ICC escribió a la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales (ECB) sobre el vídeo en el que el ex capitán de Inglaterra Stokes les contaba a sus compañeros su decisión de retirarse después del tercer test contra Nueva Zelanda.

El metraje fue filmado en el vestuario de Inglaterra antes del cuarto día en Trent Bridge y luego se compartió con las emisoras y en las redes sociales durante el juego ese mismo día.

Al publicar las imágenes y el audio antes de la conclusión de la tercera prueba, el BCE corría el riesgo de infringir las normas para las áreas de jugadores y árbitros (PMOA) en los partidos internacionales. Las reglas de la PMOA están diseñadas para respaldar los protocolos anticorrupción.

En respuesta a los informes sobre la carta de la CPI, Stokes escribió en broma en las redes sociales: “Despídalo”.

La CCI escribió al BCE el 4 de julio. Se entiende que el BCE respondió desde entonces y el asunto se concluyó amistosamente.

Ni la CPI ni el BCE han hecho comentarios.

En su carta original al BCE, la CCI sugirió que se había violado el artículo 2.2.11 de los estándares mínimos de la PMOA.

Establece que las federaciones nacionales de cricket deben: “Asegurarse de que no haya cámaras de video fijas o temporales u otros equipos de grabación instalados dentro de los vestuarios utilizados por los equipos con el fin de transmitir secuencias de video o audio”.

La ICC también dijo que el BCE había sido informado previamente que cualquier metraje filmado en la PMOA no debe contener audio ni publicarse antes de la conclusión de un partido.

Hablando al final del cuarto día, Stokes explicó por qué se hizo el anuncio público durante el juego, detallando que era un plan entre sus agentes y el BCE.

“Solo dije: ‘Ustedes trabajan con Michael Lumb y Neil Fairbrother, quienes trabajan conmigo, y ustedes simplemente idean un plan'”, dijo el todoterreno.

Stokes estaba en medio de un hechizo de bolos cuando se hizo el anuncio a las 15:25 BST y, con su primera entrega después de que se difundiera la noticia de su retiro, tomó el wicket del neozelandés Zak Foulkes.

La prueba y la carrera internacional de Stokes no terminaron hasta el día siguiente.