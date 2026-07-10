El arte patriótico se convierte en el centro de atención a medida que cambia la financiación de la NEA. Cue ‘La obertura de Ronald Reagan’

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Imágenes de noticias consolidadas/AFP vía Getty Images

Una noche del mes pasado, la voz del presidente Ronald Reagan flotaba sobre la música de su carrera cinematográfica en su biblioteca y museo presidencial en Simi Valley, California. Es la estrella de un nuevo trabajo orquestal y en video que destaca episodios de su colorida vida.

Un grupo regional, la New West Symphony, creó “La obertura de Ronald Reagan” como parte de un concierto más grande que conmemora el 250 aniversario del país. La obra incluye extractos de la banda sonora de su película de 1942. fila del reysu discurso de 1987 alentando al líder ruso Mikhail Gorbachev a “derribar” el Muro de Berlín, y muchas imágenes del ex actor de Hollywood saludando y sonriendo.

El arte patriótico como este ocupa un lugar central este año. Pero detrás de las conmovedoras melodías y los escenarios cubiertos de banderas, un cambio significativo en la política federal está remodelando silenciosamente el tipo de cultura que se financia en Estados Unidos.

“Avivar el patriotismo en el cumpleaños de Estados Unidos: ese es un mensaje sólido”, dijo Michael Christie, director musical de la New West Symphony, en una entrevista con NPR. “Estoy orgulloso de ello”.

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La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan

Christie y los músicos actuaron en el elevado atrio con el telón de fondo de una enorme bandera estadounidense, con el Air Force One de Reagan colgando sobre el público. Muchas de las 600 personas presentes en la sala estaban vestidas de rojo, blanco y azul.

“Llega al corazón. Te toca por dentro y por fuera”, dijo Theresa Brunasso, miembro de la audiencia. “Y te hace sentir muy orgulloso de ser estadounidense”.

Un cambio de política

“La Obertura de Ronald Reagan” fue posible gracias a una subvención de 25.000 dólares del Fondo Nacional de las Artes (NEA), una de las 50 subvenciones de este tipo que la agencia federal otorgó a grupos culturales de todo el país para crear obras de arte en celebración de algunas de las figuras programadas para su inclusión en el “Jardín Nacional de los Héroes Americanos”.

El presidente Donald Trump propuso por primera vez el parque de esculturas, con 250 estatuas de tamaño natural de figuras estadounidenses notables, en 2020. Reagan está en la lista, junto con Muhammad Ali, Susan B. Anthony y Elvis Presley. La construcción del proyecto aún se encuentra en la fase de propuesta.

La NEA siempre ha financiado mucho más que programación patriótica. Pero este año de aniversario, la fundación ha puesto especial énfasis en el orgullo nacional.

En un comunicado, la NEA dijo que el aniversario es “una oportunidad para celebrar el rico patrimonio artístico y el legado cultural de nuestra nación” a través de “muchas disciplinas y perspectivas artísticas”.

En 2025, la Administración Trump rescindió 21 millones de dólares en subvenciones de la NEA, según la organización sin fines de lucro Americans for the Arts, defensora de las artes.

El dinero se obtuvo de proyectos que no cumplían con los objetivos de financiación de la administración, por ejemplo, si estaban demasiado centrados en la diversidad, la equidad y la inclusión. Como informó NPR, la NEA eliminó el programa de subvenciones “Challenge America”, que apoyaba a organizaciones centradas en “comunidades históricamente desatendidas que tienen acceso limitado a las artes en relación con la geografía, el origen étnico, la economía y/o la discapacidad”. Luego, la administración dio prioridad a las solicitudes de subvenciones que se centraban en obras más patrióticas, como actuaciones de bandas militares.

Los artistas se apoyan en el espíritu del patriotismo estadounidense.

La inesperada pérdida de financiación con la que habían contado devastó a grupos artísticos de todo el país. Como informó NPR el año pasado, cientos de grupos artísticos recibieron correos electrónicos que de repente les informaban que sus subvenciones habían sido canceladas.

El otoño pasado, los medios de comunicación informaron que algunos grupos rechazaron subvenciones porque no querían verse restringidos por las nuevas políticas de la NEA, que obligan a los solicitantes a certificar que no operarán ningún programa que promueva “la diversidad, la equidad y la inclusión” de acuerdo con una de las órdenes ejecutivas de Trump.

Pero otros grupos artísticos, como Sones de México Ensemble, se inclinaron hacia el espíritu del patriotismo estadounidense.

El año pasado, la NEA rescindió abruptamente una subvención de $20,000 otorgada al grupo de música folklórica mexicana con sede en Chicago para la creación de conciertos y programas educativos en torno a un tipo popular de balada mexicana conocida como corrido.

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Erika Erdely

“El argumento fue que no se ajustaba a las nuevas directrices de la nueva administración”, dijo el cofundador del grupo, Juan Días.

Entonces, cuando se enteró de las nuevas subvenciones de la NEA, DÃes decidió revisar la lista de temas propuestos para las estatuas.

“Y escogí ocho personas de la historia de Estados Unidos sobre las que sentí que podía escribir un corrido”, dijo Dies.

Volvió a presentar el proyecto a la NEA, esta vez utilizando sujetos aprobados por la administración Trump, como la aviadora Amelia Earhart y la estrella del béisbol Roberto Clemente. La subvención llegó.

como otros carrerasLas nuevas baladas de DÃes son de celebración. Pero tampoco evitan detalles más oscuros, como incluir líneas sobre el racismo que Clemente enfrentó como puertorriqueño de alto perfil en los EE. UU.

“Nunca agachÃ³ la cabeza y condenaba el racismo,” Días canta en su corrido sobre Clemente. “Aunque enfrentó mucho racismo, nunca inclinó la cabeza.“.

“No siento que estemos comprometiendo nuestros objetivos o nuestra misión”, dijo DÃes acerca de adaptar su solicitud de subvención para que se ajuste a las prioridades de la administración Trump. “Al jugar con las reglas, podemos dar nuestra perspectiva sobre las vidas de estos héroes estadounidenses”.

Dos formas de patriotismo

David Lubin, profesor jubilado de la Universidad Wake Forest que ha escrito libros sobre el arte, la política y la propaganda cultural estadounidenses, dijo que hay dos formas de patriotismo.

“Una es, ‘Mi país, para bien o para mal’, que Estados Unidos es el lugar más grande sobre la faz de la tierra”, dijo Lubin. “Y la otra es la emoción patriótica de ‘Podemos hacerlo mejor. Y nuestra misión en la vida es seguir fiel a los ideales de los orígenes del país'”.

Lubin dijo que el arte patriótico puede ser una herramienta útil para los gobiernos porque puede unir a las personas en torno a políticas e ideologías. Pero cuando un país está tan dividido políticamente como lo está Estados Unidos hoy, Lubin dijo que el arte patriótico a menudo sólo termina reforzando las divisiones.

“Alimenta patrones de pensamiento que ya prevalecen entre la mitad de la población”, dijo Lubin. “Como predicar a los conversos”.

Artes, patriotismo y civismo

De vuelta en el Museo y Biblioteca Reagan, la portavoz de la Fundación Reagan, Melissa Giller, dijo que el cuadragésimo presidente creía que el patriotismo podía coexistir con una amplia gama de perspectivas.

“Él realmente creía en el bipartidismo, siempre creyó en llegar al otro lado del espectro”, dijo.

Giller dijo que la fundación ahora está trabajando para difundir la visión del mundo del difunto presidente.

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La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan

“Hemos creado un nuevo centro llamado Centro de Civilidad y Democracia”, dijo Giller. “De hecho, estábamos regalando ‘Manuales de civismo’ cuando la gente se registraba”.

El manual tiene como objetivo ayudar a los estadounidenses a entablar un diálogo respetuoso en situaciones cotidianas. Durante el intermedio, la gente hojeaba el pequeño libro de bolsillo con cubierta de barras y estrellas y luego lo guardaba en sus carteras y bolsillos.

Jennifer Vanasco editó las versiones transmitidas y digitales de esta historia. Chloee Weiner mezcló el audio.