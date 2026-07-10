“Conozco las zonas donde no hay que ir”: segunda en la clasificación provisional, Nastasia Nadaud se siente como en casa en el Campeonato Amundi Evian

Perrine Delacour también parecía tener muchas ganas de sumergirse en el lago para descansar y relajarse para afrontar mejor un fin de semana que promete ser muy caluroso. Después de una tarjeta inicial de – 6, Picardía sufrió un poco más, fue maltratada, cometiendo algunas estupideces como este error de palo en el par 3 del 16, corto pero complicado, que le costó el doble. “Elegí un lanzamiento, debería haber pegado un hierro 9 pequeño”. Vive en Orlando, la tierra de los parques de diversiones y las montañas rusas. Este viernes entró y logró aguantar, con un final magnífico: un eagle en el 18 que le dio una puntuación total de +5 y un lugar entre los 10 primeros.