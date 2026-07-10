La opinión consultiva de la CIJ sobre el cambio climático y las operaciones cibernéticas – Parte II: Jus in Bello

Parte I de esta serie de dos publicaciones analizó cómo la opinión consultiva sobre el cambio climático de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) podría reformar las obligaciones estatales en tiempos de paz y en el período previo al conflicto, especialmente a través de un marco de debida diligencia ampliado que podría aplicarse a operaciones cibernéticas. Las preocupaciones no se detienen en el umbral del conflicto armado.

Mientras que la opinión consultiva de la CIJ sobre el cambio climático se emitió en el contexto de la ley durante la paz, se justifica cierta consideración de los posibles impactos en el jus in bello. Las preocupaciones sobre la expansión de las obligaciones legales son quizás aún más llamativas en el área del conflicto armado y la ley que rige el conflicto armado (LOAC). La incorporación de los estándares establecidos por la Corte en el LOAC alteraría significativamente la conducta de las operaciones militares, como se ejemplifica a continuación.

El Medio Ambiente como Objeto

Algunos han argumentado que el medio ambiente natural es un objeto separado y merece una mayor protección en el conflicto armado. Este argumento sigue ganando impulso, aunque es opuesto por muchos Estados, incluido Estados Unidos. El Manual de Ley de la Guerra del Departamento de Defensa (DoD) afirma: “Estados Unidos no ha aceptado estas disposiciones [Artículos 35(3) y 55 del Protocolo Adicional I (AP I)] y ha expresado repetidamente la opinión de que estas disposiciones “son demasiado amplias y ambiguas y no forman parte del derecho consuetudinario”. Según el Manual, los Artículos 35(3) y 55 del AP I “no reconocen que el uso de tales armas [que estén destinadas o puedan esperarse que causen tal daño al medio ambiente natural] está prohibido solo si su uso es claramente excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa general esperada” (§ 6.10.3.1).

El tono y el contenido de la opinión consultiva de la CIJ probablemente respaldarán la iniciativa para una protección más rigurosa del medio ambiente durante el conflicto armado. Si bien nada en la opinión de la CIJ señala un conflicto armado, tampoco hay razón por la que los defensores de puntos de vista expansionistas no pudieran tomar prestado el lenguaje de la opinión y argumentar que estas protecciones aumentadas deberían aplicarse en todo momento.

El requisito de la Corte de que los Estados “empleen todos los medios razonablemente disponibles, para evitar [daños] en la medida de lo posible” (párr. 135) se superpone bastante bien con las precauciones “factibles” de los Artículos 57 y 58 del AP I. Sin embargo, la argumentación de la Corte en el párrafo 246 de que, con respecto a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) al marco del Cambio Climático, cada “parte debe hacer todo lo posible para asegurar que las CDN que presente representen su máxima ambición posible para realizar los objetivos del Acuerdo” deja mucho espacio para un argumento similar con respecto a las obligaciones tratados de los Estados bajo el LOAC. El argumento podría ser que las obligaciones de los tratados LOAC, y potencialmente las obligaciones del derecho consuetudinario, no difieren mucho del marco del Cambio Climático y que cada Estado Parte en las obligaciones ambientales en esos tratados está obligado por las mismas obligaciones legales a hacer su “máximo” en lugar de lo que es “factible”.

Con respecto a las operaciones cibernéticas, muchas de estas operaciones podrían tener impactos en el medio ambiente: cortar la energía en instalaciones militares que también pueden afectar la infraestructura civil que controla el medio ambiente; cerrar los sistemas gubernamentales y militares que comparten información sobre los controles ambientales, como la recolección de basura y aguas residuales; y con una mayor inclusión de ciberespacio para facilitar los sistemas de apuntamiento de IA, el impacto de las operaciones de apuntamiento en el medio ambiente en general. En cada uno de estos casos, los planificadores y comandantes de tales operaciones definitivamente necesitarían realizar un análisis de proporcionalidad. Sin embargo, proporcionar una “protección reforzada” al medio ambiente cambiaría significativamente el análisis actual.

Como se enfatizó anteriormente, la CIJ no estaba haciendo este argumento con respecto al LOAC, pero indica una conceptualización del medio ambiente que rápidamente y fácilmente podría ser utilizada por los defensores para abogar por un estándar ampliado en el conflicto armado.

Cuidado Constante

Otro impacto potencial de la opinión consultiva de la Corte sobre precauciones en el conflicto armado podría ser a través de la afirmación de la Corte de un “grado elevado de vigilancia y prevención” con respecto al cambio climático. La obligación del AP I, Artículo 57(1) de tener un cuidado constante en “la conducción de las operaciones militares” para preservar a la población civil ya ha sido argumentada por el Comité Internacional de la Cruz Roja para aplicarse a “cualquier movimiento, maniobra y otras actividades realizadas por las fuerzas armadas con miras al combate” o “relacionadas con hostilidades. La obligación de cuidado constante es una obligación de conducta, para mitigar el riesgo y prevenir el daño. Se aplica constantemente en la planificación o ejecución de cualquier operación militar.

Los defensores de una mayor protección ambiental durante el conflicto armado podrían argumentar bajo el razonamiento de la Corte que preservar a la población civil requiere que los Estados apliquen este grado elevado de vigilancia y prevención en la planificación y ejecución de cualquier operación militar con respecto al medio ambiente debido a sus impactos en los civiles en general.

Aplicar esto a las operaciones cibernéticas tendría efectos similares a los discutidos en la parte I de esta publicación, pero con una aplicación aún más amplia. Dado que muchas operaciones cibernéticas actuales no alcanzan el nivel de un ataque, actualmente están regidas por el estándar de cuidado constante. Cambiar el contenido de la obligación de cuidado constante probablemente ampliaría su aplicación actual.

Consulta y Notificación Durante el Conflicto Armado

El LOAC actual no contiene ningún requisito de realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA) ni nada similar cuando se espera que las operaciones militares causen un daño ambiental “significativo”. Sin embargo, el lenguaje de la opinión consultiva en esta área es bastante amplio, y aunque emitido en respuesta a preocupaciones de tiempos de paz, la defensa de la Corte aquí podría ser fácilmente ampliada para incluir los daños significativos que ocurren durante el conflicto armado.

Un requisito de este tipo afectaría drásticamente la velocidad y el secreto de las operaciones militares, especialmente al considerar futuras acciones de IA habilitadas por ciberespacio. Como se mencionó anteriormente, las operaciones de apuntamiento actuales dependen cada vez más de las capacidades cibernéticas, que serían capturadas por el inicio de una EIA o un requisito de notificación y consulta.

Daño Ambiental como Crimen de Guerra

Finalmente, como resultado de la expansión de las protecciones del medio ambiente durante el conflicto armado como una cuestión de jus in bello, el estándar para cometer un crimen de guerra que resulte de impactos en el medio ambiente casi seguramente cambiaría. Actualmente, el Estatuto de Roma que forma la Corte Penal Internacional incluye lo siguiente como un crimen de guerra en conflicto armado internacional,

Lanzar intencionalmente un ataque sabiendo que dicho ataque causará la pérdida incidental de vidas o lesiones a civiles o daños a objetos civiles o daños generalizados, a largo plazo y graves al medio ambiente natural que sería claramente excesivo en relación con la ventaja militar general anticipada y directa concreta (art. 8(2)(b)(iv)).

Este estándar actualmente refleja las disposiciones del tratado en AP I, un tratado al cual muchos de los principales poderes militares no son parte. Aumentar el contenido de las protecciones ambientales a un nivel “elevado”, como se discutió anteriormente, probablemente resultaría en un cambio en el contenido de lo que muchos aceptarían como un crimen de guerra.

Dado el abrazo de la Corte a las protecciones ambientales como un derecho erga omnes solo aumenta las oportunidades para que los Estados juzguen crímenes de guerra ambientales. Los Estados ya tienen jurisdicción universal con respecto a las violaciones graves de los Convenios de Ginebra, por lo que dar el salto para practicar la jurisdicción universal sobre los crímenes ambientales recientemente mejorados podría ser un argumento atractivo. La Corte menciona específicamente este derecho con respecto a los bienes comunes globales, incluido el mar y el espacio. Por supuesto, el espacio es uno de los principales dominios donde las operaciones cibernéticas jugarán un papel en el conflicto armado en el futuro.

Un cambio de este tipo se aplicaría igualmente a las operaciones cibernéticas. Como se ha demostrado anteriormente, el potencial de daño ambiental significativo por operaciones cibernéticas o habilitadas por ciberespacio está aumentando con el desarrollo continuo de la tecnología, especialmente las capacidades de IA. Crear desechos espaciales a través de ataques cibernéticos a objetos espaciales sería una de las situaciones que podría provocar la aplicación de la jurisdicción universal para un crimen de guerra cibernético contra el ambiente espacial.

Advertencias Conclusivas en el Jus in Bello

Al igual que en la discusión sobre el derecho internacional general y las operaciones cibernéticas, la Corte no hace ningún movimiento para aplicar su razonamiento y las protecciones ambientales ampliadas a la conducta de hostilidades en el conflicto armado. Esta publicación tiene la única intención de crear conciencia sobre la opinión consultiva y vigilar los intentos de alterar las obligaciones legales actuales a través de instrumentos de soft law. La Corte proporciona un lenguaje abundante para que los defensores apliquen mayores protecciones al medio ambiente, tanto tratando el ambiente como un objeto con protecciones ampliadas por derecho propio, como cambiando fundamentalmente la aplicación del análisis de proporcionalidad durante las operaciones militares (incluido el estándar de cuidado constante). Si bien los Estados eventualmente pueden decidir abrazar mayores protecciones ambientales, ese no fue la intención actual de la CIJ, y cualquier intento de usar la opinión consultiva de esa manera sería una expansión significativa de la opinión consultiva.