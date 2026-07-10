‘¿Qué es más americano que el béisbol?’: La Copa del Mundo trae aficionados, cánticos y entusiasmo al pasatiempo nacional

Primero cantaron para Harry Kane. Luego cantaron para Michael Harris II.

El jardinero central de los Bravos de Atlanta no es alguien que muchos fanáticos de las Grandes Ligas considerarían un nombre familiar. Un chico local que tuvo un buen desempeño, se ha establecido como un jardinero cotidiano por encima del promedio y, a sus 25 años, está disfrutando de la mejor temporada de su carrera, pero su rostro no domina las vallas publicitarias y los anuncios como lo hacen Shohei Ohtani o Aaron Judge.

Sin embargo, para un grupo de fanáticos del fútbol, ​​él es una superestrella.

La semana pasada, a los seguidores de Inglaterra, que se encontraban en Atlanta para la Copa del Mundo y recién llegados de la espectacular victoria de su equipo en octavos de final sobre la República Democrática del Congo, se les ofrecieron entradas con descuento para el partido en casa de los Bravos contra los Cardenales de San Luis. Llenaron un espacio de las gradas del jardín central, colgaron sus banderas y llevaron los sonidos de Wembley a Truist Park.

Como el jugador más cercano a los aficionados ingleses, Harris llamó su atención. Su actuación en la victoria por 5-1 (un hit, una carrera impulsada, cuatro outs) no igualó la heroicidad de Kane ese mismo día, pero los fanáticos vestidos de rojo y blanco cantaron con entusiasmo de todos modos, desde “¡Caminando en un país de las maravillas de Harris!” hasta “¡El béisbol regresa a casa, con Michael Harris!”.

Esta Copa Mundial ha estado llena de historias de visitantes internacionales maravillados con los pequeños pueblos, las delicatessen, las escuelas secundarias, los Walmart, la vestimenta ranchera y la cultura de Estados Unidos. También están dando un buen impulso a su pasatiempo nacional.

Más de 5 millones de aficionados asistieron a los partidos en casa de los 14 equipos en 12 ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo (incluida Toronto en Canadá) del 11 de junio al 5 de julio. La asistencia promedio en esos mercados (35,326) fue mayor que en el mismo tramo de tres de las últimas cuatro temporadas.

Los seguidores de Inglaterra asisten a un partido entre los St Louis Cardinals y los Atlanta Braves en Truist Park a principios de este mes. Fotografía: Todd Kirkland/Getty Images

La afluencia de visitantes a la Copa del Mundo puede no ser el único factor responsable del aumento de la asistencia en ciertos mercados, pero el cruce en el calendario ha provocado una colisión convincente de culturas deportivas: el ritmo lento y tranquilo del béisbol de verano con la energía estridente y frenética del fútbol internacional.

â€œExportamos el juego. Jugamos juegos en otras partes del mundo. Y ahora el mundo viene hacia nosotros”, dijo Adam Zimmerman, vicepresidente senior de marketing y contenido de los Bravos, quien supervisó su promoción en Inglaterra. “¿Y qué experiencia más americana que ir a un partido de béisbol?”

Los Medias Rojas de Boston fueron los primeros en salir. Con Escocia en la ciudad para sus partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial, los Medias Rojas organizaron una Noche de Celebración de la Herencia Escocesa el 14 de junio contra los Texas Rangers, atrayendo a más de 5.000 miembros del Ejército de Tartán entre una multitud de 32.006 personas en Fenway Park.

No importa que muchos de ellos no supieran mucho sobre béisbol. “¿Cuántas entradas son?”, Preguntó un aficionado a un reportero de la televisión local. â€”Â¡Oh, te estÃ¡s riendo! â€”dijo al escuchar la respuesta de nueve. (Lo que entusiasmó a ese fan fueron las ofertas de concesiones: “Hemos estado aquí cuatro días y todavía no he comido un hot dog. Me dan náuseas”.)

El Ejército de Tartán encabezó una marcha de gaiteros por la histórica calle Lansdowne que bordea el estadio de béisbol de 114 años de antigüedad. Las gradas estaban llenas de seguidores vestidos con camisetas escocesas, faldas escocesas y calcetines rojos, gritando “Tenemos a McGinn, Super John McGinn”. Cantaron Flower of Scotland después de Star-Spangled Banner y rugieron cuando el organista del equipo tocó Loch Lomond y I’m Gonna Be (500 Miles).

Miembros del Ejército de Tartán de Escocia marchan por Lansdowne Street hasta Fenway Park antes de un partido entre los Texas Rangers y los Boston Red Sox el mes pasado. Fotografía: Maddie Malhotra/Medias Rojas de Boston/Getty Images

Fue tal el asombro de los Medias Rojas ante las escenas, que se produjeron en medio de una mala racha para una de las franquicias más históricas del béisbol, que el presidente del equipo escribió una carta agradeciendo a Escocia por “realmente una de las cosas más conmovedoras que hemos presenciado en Fenway Park en mucho tiempo”.

“Mi lista de cosas por hacer es estar algún día en un partido europeo con mis hijos, y probablemente eso fue lo más cercano que se puede llegar en cuanto a la atmósfera”, dijo el entrenador de los Rangers, Skip Schumaker, cuyo propio equipo comenzó a jugar No Scotland, No Party en su casa club después de dos victorias con el Tartan Army presente. “Eso fue bastante especial”.

Los Marlins de Miami, que recibieron a aficionados escoceses ocho días después, vieron su mayor público en un partido de lunes en nueve años. Se estima que 8,000 seguidores ayudaron a darle a un equipo que históricamente se ha ubicado al final de la tabla de asistencia de la MLB uno de sus mejores ambientes locales esta temporada, con una multitud de 20,008.

En el corazón de Texas, los Rangers recibieron a los fanáticos de Australia en su Globe Life Field, que se encuentra frente al estacionamiento del estadio de Dallas, anfitrión de la Copa Mundial. Un fanático de los Socceroos, tal vez un jugador de críquet en su país, se ganó los titulares el jueves pasado por atrapar con las manos desnudas una pelota de foul.

Los fanáticos noruegos llevaron su característica celebración al primer juego de una doble cartelera entre semana de los Mets de Nueva York contra los Cachorros de Chicago. Un seguidor, seguramente cautivado en parte por la manzana Home Run de 18 pies (5,5 m) en el jardín central, dijo a MLB.com que el Citi Field era el recinto deportivo más hermoso que jamás había visitado.

“Nunca antes había asistido a un partido de béisbol y creo que estar en un partido de béisbol es parte de la experiencia estadounidense”, dijo ese aficionado, un visitante de fuera de Oslo llamado Daniel. “Así que esto es Estados Unidos para mí”.

(Si el apoyo noruego ha sido una bendición para su equipo, que está en los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia, no ayudó a la suerte de los últimos Mets: perdieron ambos juegos de esa doble cartelera en medio de una racha de siete derrotas consecutivas.)

Los Bravos comenzaron a planificar cómo aprovechar al máximo las oportunidades de la Copa Mundial en Atlanta con meses de anticipación, pero su noche del 1 de julio en Inglaterra se organizó rápidamente una vez que se publicó el sorteo de eliminatorias. El personal del equipo trabajó con el consulado británico y la Asociación de Fanáticos del Fútbol para conseguir boletos con descuento para los juegos y servicios de autobús gratuitos desde el centro, donde muchos fanáticos pasaron la tarde viendo la victoria en el Estadio de Atlanta. Se hizo un permiso especial solo por una noche para permitir que los fanáticos llevaran banderas al interior del estadio, donde las paredes de ladrillo estaban salpicadas de emblemas de Leeds y Londres, Birmingham y Brentford. El equipo contrató a una banda de versiones llamada Broasis (sí, tocaron Wonderwall), decoró un autobús rojo de dos pisos e hizo camisetas que decían “Inglaterra es el país de los Bravos” que “volaban como pan caliente”, dijo Zimmerman.

Ningún momento tuvo un alcance tan amplio como el que ocurrió de forma completamente espontánea: la interacción de los fans con Harris. Después del partido, arrojaron gorras y camisetas para que las firmara y le pidieron que diera un discurso, dándole una serenata con cánticos de “¡Sólo hay un Michael Harris!” (De hecho, hay al menos tres: su padre y su hijo comparten el mismo nombre).

La bondad de los momentos ha dejado a los jugadores encantados y a las directivas inspiradas a encontrar maneras de continuar esa energía en los juegos de béisbol mucho después de que los fanáticos del fútbol regresen a sus gradas.

“Para nuestros jugadores, experimentar el fandom de un país diferente y una perspectiva diferente fue extraordinario”, dijo Zimmerman. “Y luego el truco para nosotros es, está bien, no quieres tomar eso y diseñarlo demasiado y luego eliminar lo hermoso que tenía, que era la espontaneidad. Creo que mi mayor aprendizaje fue proporcionar los ingredientes y ver qué hace la gente”.

No son sólo los fanáticos visitantes los que muestran su amor por el béisbol este verano. El primer lanzamiento ceremonial es un elemento básico de los juegos de béisbol, donde una cara conocida (a veces una estrella del pop, a veces un político, a veces una celebridad local) sube al montículo para realizar el primer lanzamiento. Varios de los nombres más importantes del fútbol han hecho los honores en el último mes, desde el técnico de Inglaterra Thomas Tuchel con una bola rápida en Kansas City hasta la estrella del Barcelona Aitana Bonmatí con un movimiento de cuerda y un strike en San Diego.

Antes del partido de octavos de final de Estados Unidos en Seattle, el entrenador Mauricio Pochettino hizo el primer lanzamiento en el T-Mobile Park. Los Marineros han tenido su parte de visitantes de la Copa del Mundo: su mayor número de visitantes en casa esta temporada coincidió con el fin de semana del partido de la fase de grupos entre Estados Unidos y Australia, y su partido en honor al USMNT el 3 de julio atrajo su quinta asistencia más grande este año con 45,391.

Pochettino practicó en una sesión de entrenamiento ese mismo día con el portero Matt Turner, un ex jugador de béisbol de la escuela secundaria, y tuvo un desempeño admirable.

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, realiza el primer lanzamiento ceremonial antes de un partido entre los Azulejos y los Marineros en Seattle. Fotografía: Lindsey Wasson/AP

Y el béisbol está devolviendo el amor. Tanto los jugadores como los entrenadores han aprovechado sus días libres (una rareza en la temporada regular de 162 partidos) para tachar la Copa del Mundo de sus listas de deseos. Las estrellas Juan Soto, Julio Rodríguez y Salvador Pérez aparecieron en juegos en sus mercados locales.

De todos, Harris puede personificar mejor esta historia de amor deportivo. Después de su interacción con los fanáticos, publicó un video desde su posición privilegiada con la leyenda “¡Inglaterra iluminada!”. En una entrevista con Men in Blazers, predijo correctamente una victoria de 3-2 para los Tres Leones sobre México en los octavos de final. Se presentó en el estadio al día siguiente con una camiseta de Inglaterra y dijo que vio el juego “mordiéndose las uñas al final”.

Si Inglaterra venciera a Noruega el sábado y regresara a Atlanta la próxima semana para una semifinal, podría haber un reencuentro aún más dulce.

“Inglaterra”, publicó Harris la semana pasada, “¡Estaré para siempre contigo!”.