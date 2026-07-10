Copa del Mundo 2026: Preocupación por piratería informática para la FA de Argentina sobre correos electrónicos del juego de Egipto.

Copa del Mundo 2026: Preocupación por piratería informática para la FA de...

La asociación de fútbol de Argentina ha indicado que podría haber sido objetivo de un ciberataque después de que correos electrónicos de sus cuentas oficiales criticaran presuntamente el arbitraje en la victoria 3-2 de la selección nacional contra Egipto en la Copa del Mundo.

Los campeones del mundo en funciones parecían estar a punto de ser eliminados en los octavos de final cuando perdían 2-0 contra Egipto, pero lograron una sorprendente remontada tardía para llegar a los cuartos de final.

Tras la derrota, la Asociación Egipcia de Fútbol pidió a la FIFA que expulsara del torneo al árbitro francés Francois Letexier y al equipo de oficiales encargados, alegando favoritismo hacia Argentina.

El medio argentino La Calle informó que correos electrónicos enviados desde la cuenta de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) a periodistas después del partido afirmaban que “Argentina no ganó” y que el resultado fue producto de “decisiones arbitrales corruptas”.

La publicación dijo que fuentes de la AFA indicaron que un grupo de piratas informáticos de origen egipcio estaba detrás de los correos, los cuales también elogiaban el desempeño de Egipto.

En respuesta al incidente, un comunicado de la AFA decía: “Queremos informarles que hemos detectado el posible envío de correos electrónicos desde una de nuestras cuentas institucionales que no fueron generados ni autorizados por nuestro equipo”.

Pidió al público que “ignore cualquier mensaje que hayan recibido recientemente de nuestra cuenta y que sea inusual, especialmente si contiene enlaces, archivos adjuntos o solicita información personal”.

“Existe la posibilidad de que nuestra cuenta haya sido objeto de acceso no autorizado, por lo que estamos trabajando para esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas de seguridad necesarias”, agregó la AFA.