Autor del Holocausto dijo que el libro fue cancelado porque no criticaría a Israel, Estados Unidos

Autor del Holocausto dijo que el libro fue cancelado porque no criticaría...

Un libro sobre el Holocausto fue “cancelado” después de que el autor afirmara que se negó a incluir en la introducción críticas a Israel por cometer “crímenes de guerra” en Gaza y a Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump por crear “prisiones al estilo de campos de concentración” para migrantes.

Rafael Medoff, autor del libro “Caricaturistas contra el Holocausto”, dijo que se negó a publicar lo que consideraba falsedades que el editor Craig Yoe quería incluir en el libro contratado para ser publicado por Dark Horse.

Antes de la controversia actual, Dark Horse publicó otros dos libros del Dr. Medoff, “Informantes” y “Caricaturistas contra el racismo”, sin incidentes.

(Posteriormente se canceló el libro “Cartoonists Against the Holocaust”, que iba a ser publicado por Dark Horse tras una invasión de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, cuando Yoe comenzó a exigir que el Dr. Medoff denunciara a Israel como precio por publicar su nuevo tomo.)

“El libro fue cancelado. Yo fui cancelado”, declaró Medoff, quien ha escrito artículos de opinión para The Post.

Yoe envió un correo electrónico el 1 de septiembre de 2025 a Medoff diciendo que había “considerado mucho” incluir una “nota” separada en el libro para atacar a Israel y a Estados Unidos antes de su publicación.

(El consejero legal de Dark Horse, Philip Simon, dijo que la compañía no tiene planes de publicar “Cartoonists Against the Holocaust” debido a necesidades financieras y problemas de programación que ya habían retrasado el proyecto demasiado.)

Ni Dark Horse ni Yoe comentaron las acusaciones de Medoff.

Medoff es director fundador del Instituto de Estudios del Holocausto David S. Wyman, con sede en Washington, DC.

(Nueve de las 150 caricaturas editoriales del libro cancelado fueron publicadas en The Post en la década de 1940 para ilustrar lo que se sabía en Estados Unidos sobre el Holocausto mientras ocurría.)