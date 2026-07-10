Cuba sufre segundo apagón nacional en cinco días

Cuba experimentó el viernes su segundo apagón nacional en cinco días.

La red eléctrica de la nación insular se ha desmoronado en medio de un bloqueo de combustible de Estados Unidos que dura seis meses y una infraestructura energética ya en ruinas.

Este es el noveno corte de energía a nivel nacional en Cuba desde 2024 y el cuarto en 2026.

La compañía eléctrica estatal UNE dijo en una publicación en X que se había producido un “colapso total del sistema eléctrico nacional” a las 4:30 pm hora local (2030 UTC).

“Se están activando protocolos para iniciar el proceso de recuperación”, dijo el Ministerio de Energía de Cuba en las redes sociales.

No hubo una explicación inmediata del apagón por parte de las autoridades cubanas.

Las autoridades atribuyeron el apagón del lunes a la inestabilidad del voltaje y los bajos niveles de producción de electricidad. La mayor parte del país fue reconectada a la red el martes por la noche.

Los apagones han dejado a millones sin electricidad Imagen: Norlys Pérez/REUTERS

¿Cuál es la causa de los problemas energéticos de Cuba?

Cuba ya había lidiado con la escasez de electricidad cuando el presidente estadounidense Donald Trump cortó el suministro de petróleo del país en enero, y el líder estadounidense prometió derrocar al gobierno comunista de Cuba.

La medida se produjo poco después de que Estados Unidos secuestrara al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo trajera a Estados Unidos, lo que llevó a su reemplazo efectivo por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Venezuela fue anteriormente un importante proveedor de petróleo de Cuba.

Sólo un petrolero ha atracado en Cuba desde el inicio del bloqueo estadounidense. La carga del petrolero ruso cubrió sólo unas dos semanas de las necesidades energéticas de Cuba.

El bloqueo petrolero también se produce en medio de un embargo económico estadounidense contra Cuba que dura décadas.

La Habana culpa de su debilitada infraestructura al embargo estadounidense. Washington sostiene que se debe a la mala gestión estatal de la economía cubana.

Según estimaciones, Cuba necesita más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas.

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Editado por: Sean Sinico