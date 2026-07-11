Juventus confirma interés en el portero de Villa Martínez

El director deportivo de la Juventus, Giovanni Carnevali, ha confirmado que el club está interesado en fichar a Emiliano Martínez, mientras que las llegadas de Brahim Díaz, Franck Kessie y Theo Hernández son menos probables.

Martínez, quien actualmente está representando a Argentina en la Copa del Mundo, iba a dejar el Aston Villa antes de la temporada 2025-26, con el Manchester United interesado en ese momento.

Sin embargo, el portero se quedó en Villa Park y los ayudó a ganar la Liga Europa y asegurar el cuarto lugar en la Premier League.

Desde que se unió al Aston Villa procedente del Arsenal en 2020, después de ayudar a los Gunners a ganar la FA Cup, solo Ederson (70), Alisson (69), David Raya (68) y Jordan Pickford (61) han mantenido más porterías a cero que el jugador de 33 años en la Premier League (60).

Martínez también ha realizado la segunda mayor cantidad de paradas en la máxima categoría inglesa desde el inicio de la temporada 2020-21 (625), solo superado por Pickford (674).

Juve también ha sido relacionado con el agente libre Kessie, el ex lateral del AC Milan Hernández y Díaz, quien ha tenido dificultades para conseguir minutos consistentes en el Real Madrid.

Carnevali asegura que la Juve no tiene los fondos para fichar a esos tres jugadores, mientras esperan cerrar un acuerdo por Martínez.

“No hay verdad en ello, porque estos son jugadores muy importantes, pero si analizamos sus costos y valores, no pueden ser parte del plan en este momento para la construcción de este equipo”, dijo Carnevali al ser preguntado sobre Kessie, Hernández y Díaz.

“Tenemos varias negociaciones en curso, se necesita tiempo para reflexionar, porque no queremos ser frenéticos, el mercado cambia cada día.

“Solo hay que mirar a Dibu Martínez, que está jugando en la Copa del Mundo… tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla eso.

“Hay muchas situaciones, un club como la Juventus tiene que estar abierto en varios frentes diferentes y prestar atención a lo que pueda suceder.”