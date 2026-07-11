Chris Lemons de Last Breath encabeza GO Diving Show ANZ

El buceador comercial Chris Lemons se convirtió en el centro de atención después de que sobrevivió milagrosamente a estar en el lecho marino a unos 100 m de profundidad en el Mar del Norte durante 40 minutos después de que un extraño accidente le cortara el suministro de gas, luz y calor desde la superficie, y hablará sobre este incidente en el escenario principal del GO Diving Show ANZ (5-6 de septiembre).

Chris ha sido buzo comercial y supervisor durante más de 20 años y actualmente se especializa en buceo de saturación en aguas profundas, operando casi exclusivamente en la industria del petróleo y el gas.

Esta forma altamente especializada de buceo implica vivir en los confines claustrofóbicos de una cámara de descompresión durante hasta 28 días seguidos, desplazarse diariamente al lecho marino en una campana de buceo y trabajar a profundidades de hasta 275 m durante seis horas seguidas.

En septiembre de 2012, una extraña falla en el sistema de posicionamiento dinámico de la embarcación en la que estaba trabajando provocó que el umbilical que le proporciona gas respirable, luz y calor se cortara por completo. Lo dejaron en el fondo del mar, en completa oscuridad, a 100 metros bajo la superficie, con sólo los cinco minutos de gas respirable que llevaba en los tanques de emergencia a la espalda y sin forma de protegerse de las gélidas temperaturas.

A sus heroicos rescatistas les tomó más de 40 minutos regresar y buscarlo, y su milagrosa historia de supervivencia ha desconcertado a los expertos desde entonces.

Su extraordinaria historia fue posteriormente inmortalizada en el exitoso documental de Netflix/BBC Last Breath, una versión del cual se convirtió en la película de Hollywood de 2025, protagonizada por Woody Harrelson, Simu Liu y Finn Cole.

Chris en el estreno de Last Breath

A Chris se unen el buzo técnico, fotógrafo submarino y cazador de pecios Pete Mesley, la bióloga marina, autora galardonada y realizadora de documentales Sheree Maris, el fotógrafo submarino y conservacionista Ross Long, y el intrépido equipo de Shipwreck Hunters Australia, que nos llevará detrás de escena de la popular serie de televisión.

Este año también mostraremos las impresionantes imágenes de los ganadores del prestigioso concurso de fotografía Underwater Awards Australasia en el escenario principal el sábado por la tarde, donde el enorme videowall puede mostrarlas en todo su esplendor.

El GO Diving Show se llevará a cabo en el Sydney Showground los días 5 y 6 de septiembre.

GO Buceo Show ANZ 2026

El GO Diving Show ANZ, ahora en su tercer año, regresa al Sydney Showground los días 5 y 6 de septiembre y promete una rica mezcla heterogénea de oradores de talla mundial, expositores inspiradores y actividades entretenidas: ya seas un buceador novato, un buceador recreativo experimentado o un experto en tecnología, hay algo para todos. Y con niños menores de 16 años gratis, es el fin de semana perfecto de diversión relacionada con el agua para toda la familia.

Además del escenario principal repleto de estrellas, también hay tres escenarios secundarios dedicados: Photo Stage, Tech Stage e Inspiration Stage, que cuentan con una excelente alineación de presentadores, incluidos los fotógrafos submarinos Vanessa Mignon, Michael Aw y Brett Lobwein, los buceadores técnicos Mark Tozer, Yana Stashkevich y John Kendall, y muchos más.

También hay una gran cantidad de funciones interactivas para jóvenes y mayores, desde experiencias de buceo con realidad virtual, una piscina de demostración, una piscina de prueba y mucho más.

Alrededor de los escenarios y elementos habrá una amplia gama de expositores, desde oficinas de turismo y operadores turísticos hasta complejos turísticos, cruceros de vida a bordo, agencias de formación, minoristas, fabricantes y organizaciones conservacionistas.

¡Consigue tus entradas ahora!

Las entradas para el GO Diving Show ANZ ya están a la venta.Los boletos anticipados cuestan $12.en lugar del precio en puerta de $15, pero elLas primeras 1000 entradas son 2 por 1.Acon código DOS4ONEpor lo que tiene una increíble relación calidad-precio, así que ponte los patines y reserva ahora. Los niños menores de 16 años entran gratis, lo que lo convierte en el día perfecto en familia. Hay mucho estacionamiento en el lugar y es fácil llegar al lugar con muchas opciones de transporte, así que anota las fechas en tu agenda ahora y prepárate para un fin de semana épico celebrando todas las formas de buceo.