La Comisión Europea presentó en 2019 el Acuerdo Verde, un ambicioso plan para convertir a la UE en el primer continente climáticamente neutro para 2050.

La protección forestal se ha vuelto un tema político prioritario debido al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Se persiguen dos objetivos principales: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030, y proteger al menos el 30% del territorio de la UE, con un enfoque del 10% en regulaciones estrictas.

Esta transformación de la visión refuerza varias estrategias paralelas: las provisiones climáticas de Europa, la protección de la biodiversidad y la política forestal europea. Al mismo tiempo, instan a reconsiderar fundamentalmente la relación con los ecosistemas debido a la presión comercial creciente sobre los bosques europeos.

Estos temas son especialmente importantes para algunos países europeos, como Finlandia, Suecia, España, Polonia, Alemania y Francia, ya que abarcan dos tercios de la superficie forestal de la UE. El sector forestal tiene una gran importancia económica, influenciando las decisiones políticas y estrategias industriales nacionales.

A pesar de avances importantes en investigación científica y anticipación, la dinámica política reciente ha cambiado. Los fundamentos del Acuerdo Verde de la UE se tambalean debido a tensiones geopolíticas, presión económica y resistencia al regulación.

Desde 2023, la regulación está siendo suavizada en todos los países, con el objetivo de debilitar, desmantelar e incluso bloquear algunas de las principales medidas forestales: el criticado Ley de Deforestación y Restauración de Bosques (RDUE) y el fracasado Ley de Protección Forestal han sido constantemente modificados hasta perder su esencia. Los bosques podrían convertirse en víctimas colaterales de las fluctuaciones políticas de la UE.

[Contexto: La regulación ambiental en la UE en relación con la protección forestal está siendo revisada y suavizada, lo que plantea preocupaciones sobre la conservación y uso sostenible de los bosques europeos.]

[Fuente: Este contenido ha sido adaptado a partir de un artículo de noticias original en inglés sobre las regulaciones forestales en la UE.]