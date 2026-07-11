Ryu establece récord de 60 en el major del LPGA en Evian

EVIAN-LES-BAINS, Francia — Haeran Ryu estableció el récord de puntuación para los majors de la LPGA el sábado con un 11-bajo de 60, dando a la jugadora surcoreana una ventaja de tres golpes en el Campeonato Evian mientras busca su segundo major consecutivo.

Dos semanas después de ganar su primer major en el Campeonato de la PGA Femenina, Ryu metió cuatro birdies en sus últimos cinco hoyos en el Evian Golf Resort. Tenía la oportunidad de igualar el récord de puntuación de la LPGA de 59, pero se conformó con un largo putt de birdie de dos putts en el hoyo final.

Ryu no sabía lo que había logrado hasta que miró la tarjeta de puntuación y contó todos los hoyos bajo par – nueve birdies y un águila – y se dio cuenta de que era un par 71.

“Pero después del putt y conté mi puntuación con mi caddie”, dijo. “Dios mío, es 11-bajo par hoy. Fue increíble. Mi caddie dice, ‘Sí.’ Estoy tan feliz en este momento.”

Su 60 rompió por un golpe el récord de la ronda más baja en un major de la LPGA. Leona Maguire y Jeung-eun Lee6 en 2021, y Hyo Joo Kim en 2014, cada una disparó 61 en el Campeonato Evian, que fue designado major de la LPGA en 2013.

La ronda más baja en un major masculino es 62 de cuatro jugadores – Branden Grace en Royal Birkdale en el British Open 2017, Xander Schauffele y Rickie Fowler en el Abierto de los EE. UU. 2023 en Los Angeles Country Club, y Schauffele y Shane Lowry en el PGA Championship 2024 en Valhalla.

Lo siguiente para Ryu es terminar. Su día récord la puso en 18-bajo 194 – otro récord major de la LPGA – para una ventaja de tres golpes sobre Aki Iwai de Japón, que disparó 65.

Las jugadoras más cercanas a Ryu estaban siete golpes atrás – Brooke Henderson (64) y Mao Saigo de Japón (67).

Lottie Woad de Inglaterra, que comenzó la tercera ronda con una ventaja de un golpe, luchó por un 72 y cayó a nueve golpes del líder.

Ryu consiguió birdies en ambos par 3 en la primera mitad del recorrido, y luego embocó un águila con un hierro 7 desde 155 yardas en el hoyo par 4 seis.

“Ese hoyo es un poco complicado porque es estrecho y el green es un poco ondulado. Por eso quería hacer solo par en ese hoyo”, dijo Ryu. “Pegué un hierro 7 allí y fue un buen golpe. Solo caminaba hacia (el green) y entró. Así que fue muy feliz y sorprendente allí.”

Solo una de las tres jugadoras anteriores en disparar 61 en el Evian – Kim – logró ganar, y Ryu se da cuenta de que todavía le queda trabajo por hacer. Iwai ya ha hecho 21 birdies esta semana para compensar algunos de sus errores y está tres golpes detrás – el mismo margen con el que Ryu se enfrentó al principio del día.

“El año pasado no logré el corte, así que quiero venganza”, dijo Iwai. “Realmente optimista para mañana. Solo sigo adelante.”

Ryu se sometió a una cirugía menor de espalda después de terminar en segundo lugar en el Kroger Queen City Championship, regresando poco más de un mes después para ganar su primer major en el PGA Femenino en Hazeltine. Ahora tiene la oportunidad de unirse a Nelly Korda, quien no pasó el corte en Evian, como una doble ganadora de major este año.

Dos majors en tres semanas fueron mucho para ella asimilar.

“Eso es increíble, un sueño increíble”, dijo Ryu. “Así que solo quiero que ese se haga realidad, pero tenemos un día más y Aki es una jugadora bastante buena y todos son jugadores tan buenos, así que simplemente estoy haciendo las cosas bastante bien.”