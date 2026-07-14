Copa del Mundo 2026: Declan Rice – Inglaterra nombrará mediocampista tardío para la semifinal

La FIFA ha anunciado que el árbitro estadounidense Ismail Elfath se hará cargo de la semifinal del miércoles.

El jugador de 44 años dirigió los partidos de grupo entre Japón y Holanda y Uruguay contra España en el torneo, así como la victoria de Noruega en octavos de final sobre Brasil, cinco veces ganador.

Ha mostrado seis tarjetas amarillas y le mostró al centrocampista uruguayo Agustín Canobbio una tarjeta roja directa por una entrada alta al defensa español Pau Cubarsi.

Tras ser expulsado, Canobbio se enfrentó al árbitro y le agarró la camiseta.

Elfath también dirigió el Mundial de Qatar 2022 y fue el cuarto árbitro de la final entre Francia y Argentina.

Hace cuatro años, en un partido de la fase de grupos, Elfath estrechó la mano de Vincent Aboubakar antes de expulsar al delantero camerunés por quitarse la camiseta mientras celebraba el triunfo contra Brasil.

Elfath, que ha arbitrado en la Major League Soccer desde 2012 y ha ganado dos veces el premio al árbitro del año de la MLS, estará asistido por sus compatriotas estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.

Originaria de Marruecos, Elfath se mudó a Estados Unidos cuando tenía 18 años después de ganar una lotería de visas de diversidad respaldada por el gobierno de Estados Unidos.

Mientras tanto, los ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor han sido excluidos de la competencia para arbitrar la final de la Copa del Mundo debido a las regulaciones de la FIFA sobre conflictos de intereses.

Los árbitros no pueden hacerse cargo de partidos que involucran a su propio país, pero los funcionarios ingleses y argentinos tampoco pueden arbitrar partidos que involucran a las dos naciones debido a su rivalidad política, en parte debido al conflicto de las Malvinas en 1982.

El árbitro argentino Facundo Tello está fuera de la competencia por la misma razón, y los tres árbitros tampoco son elegibles para el play-off por el tercer puesto, ya que se garantiza que involucrará a uno de los equipos.

El reglamento también excluyó a Taylor de arbitrar la final del Mundial de 2022 entre Argentina y Francia.