El cofundador de la NBA Summer League espera que los postores de expansión “vean lo que hacemos”

Warren LeGarie ha organizado la NBA Summer League en Las Vegas anualmente desde 2004, pero no había estado en el cartel de “Bienvenido a la fabulosa Las Vegas” antes del miércoles por la mañana.

Las bombillas del letrero parpadearon en rojo, blanco y azul para bautizar la 22ª edición de la NBA Summer League durante una ceremonia organizada por el comisionado del condado de Clark, Michael Naft.

LeGarie y el cofundador Albert Hall asistieron con orgullo.

Como dijo LeGarie el lunes por la tarde mientras el juego continuaba en el Thomas & Mack Center: “Lo pasas todo el tiempo y no piensas en (parar) hasta que lo haces y te da escalofríos porque es muy icónico.

“Es algo que la gente de todo el mundo sabe. … Fue genial.”

LeGarie, que también es agente de entrenadores y ejecutivos, hasta ahora está satisfecho con el juego y la participación en la UNLV cuando faltan seis días de la Liga de Verano de la NBA. Hizo su recorrido por Thomas & Mack Center y Cox Pavilion una vez más, saludando calurosamente a los transeúntes que también están en el negocio del baloncesto.

También sacó tiempo para charlar con el Review-Journal sobre la Liga de Verano y el baloncesto en Las Vegas.

RJ: ¿Cómo te va la vibra de la Summer League hasta ahora?

Legary: Todo el mundo quiere ser una franquicia de la NBA. Es fácil hablar. Vamos a hacerlo. La forma en que realmente puedes demostrarle a la NBA que estás apoyando esto: comprar boletos, venir a la Liga de Verano. Esta es ahora la franquicia número 31. (El comisionado de la NBA, Adam Silver) la llamó así. Y, por cierto, la gente ha respondido. Hemos tenido cuatro días realmente buenos aquí. Estamos muy, muy felices.

RJ: ¿Cómo se alinea ahora Las Vegas como ciudad y mercado con la visión que tenían cuando trajeron aquí por primera vez la Summer League?

Legary: Me encantaría llevarme todo el crédito. Adam Silver lo vio muy por delante de todos. Lo entendió porque (el difunto ex comisionado David Stern) seguía centrándose en “Es el Strip”. Son los tipos (que son) de mala vida. Son las cosas que ves en las películas”. Pero nada de eso es cierto. Esta fue la comunidad de más rápido crecimiento. Distritos escolares. Todas estas cosas están sucediendo. Y Adam era muy consciente de ello.

RJ: ¿Cómo crees que Las Vegas ha dado forma a la Summer League en las últimas dos décadas? ¿Y cómo ha dado forma la Summer League a Las Vegas?

Legary: Bueno, ustedes son nuestro mercado. Pero al mismo tiempo, si quieres expandir ese mercado, necesitas una franquicia, entonces debes poder demostrar que sinceramente lo deseas y apoyar todo lo que sucede aquí con el baloncesto de la NBA, incluyéndonos a nosotros. Los primeros cuatro días parecen reflejar que ese es el caso. La gente nos está apoyando. A la multitud le gusta esto. Recuerde, estamos aquí 12 meses al año. Nuestra gente de servicio comunitario ha hecho todos los actos. Son todos actos de Las Vegas. Cada cantante, cada bailarín, todos son (de) Las Vegas.

RJ: ¿Por qué la Summer League sigue funcionando en Las Vegas?

Legary: A veces, suerte y tiempo. Al principio, la NBA hizo bien en mantener (la Liga de Verano) fuera de un establecimiento de juego y eso, pero tener los dos gimnasios juntos fue un punto de inflexión. Eso es simplemente fortuito. No hay manera de que puedas hacer los 30 equipos en un gimnasio a menos que estés básicamente en una cafetería abierta las 24 horas porque comenzarías a las 6 de la mañana y terminarías a las 6 de la mañana.

RJ: ¿Anticipaste que la Summer League se convertiría en un punto de encuentro central para la NBA en general?

Legary: Muchos de mis entrenadores que vivían aquí entrenaban jugadores. Solo buscaban asegurarse de que esto estuviera anclado, que estuviera en un lugar, para poder estar alrededor de él con seguridad. No creo que imagináramos que lo convertiríamos en entretenimiento tanto como lo es el baloncesto real. No es un juego de la NBA, pero definitivamente es una experiencia de la NBA.

RJ: Parece que una franquicia en expansión tiende a venir aquí. Si eso sucede, ¿qué papel crees que jugó la Summer League para llevar a Las Vegas a ese punto?

Legary: Por determinar, para ser justos, porque los nuevos propietarios tendrán voz en lo que hagan. La propiedad en la ciudad es la que determina qué tipo de Liga de Verano quieren, si es que la hay. No sabemos quién será el ganador final (la oferta de expansión). Lo único que hacemos es asegurarnos de que vean lo que hacemos.

Las preguntas y respuestas se editaron para mayor claridad y extensión. Póngase en contacto con Sam Gordon en sgordon@reviewjournal.com. Siga a @BySamGordon en X.