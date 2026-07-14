El conflicto entre EE. UU. e Irán se reaviva, el petróleo aumenta más del 4%; las acciones de chips de memoria asiáticas se desploman, el Kospi de Corea del Sur se desploma un 9%

Riesgos geopolíticos en Oriente Medio una vez más se han convertido en el catalizador que ha afectado a las acciones tecnológicas globales. Una nueva ronda de conflicto armado entre Estados Unidos e Irán estalló durante el fin de semana, desencadenando un fuerte aumento en los temores de interrupciones en el suministro de petróleo crudo. Los precios internacionales del petróleo aumentaron más del 5% intradía el lunes. Este sentimiento de aversión al riesgo se propagó rápidamente a los mercados de acciones, especialmente al sector asiático de chips de memoria, que había registrado ganancias asombrosas a principios de este año. Golpeado por una doble presión de toma de beneficios y preocupaciones sobre valoraciones estiradas, el sector sufrió una corrección brutal. El índice referente Kospi de Corea del Sur cayó casi un 9% en un solo día, activando su séptimo interruptor de circuito del año.

Según múltiples informes de medios internacionales, Estados Unidos lanzó una quinta ronda de ataques militares contra Irán el domingo por la noche, e Irán respondió de inmediato con ataques dirigidos a varios países de Oriente Medio. Esto ha llevado al frágil alto el fuego prolongado y al acuerdo para reabrir la navegación a través del Estrecho de Ormuz, mediado justo el mes pasado, al borde del colapso. El Estrecho de Ormuz es el punto de estrangulamiento más crítico del mundo para el transporte de petróleo crudo, y la seguridad de su paso impacta directamente en los precios de la energía a nivel mundial. El crudo Brent, el punto de referencia internacional, alcanzó un máximo intradía de $79.80 por barril, un aumento del 5%, antes de cerrar aproximadamente un 4.1% más alto en $78.96. Los futuros de crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos también subieron un 4% a $74.26 por barril.

El rápido aumento en los precios del petróleo avivó de inmediato temores de inflación resurgente y una mayor contracción de la política monetaria por parte de los bancos centrales. El rendimiento del bono del gobierno del Reino Unido a 10 años subió 0.07 puntos porcentuales al 4.94%, señalando una salida acelerada de capital de los activos de riesgo. Jason Lui, Jefe de Estrategia de Acciones y Derivados de Asia Pacífico en BNP Paribas, comentó sin rodeos sobre el fenómeno: “Los mercados globales actualmente se encuentran en un estado de aversión total al riesgo.”

Contexto: Tensiones entre Estados Unidos e Irán causan un aumento en los precios del petróleo y una venta masiva en acciones tecnológicas. Hecho Verificado: Los ataques militares entre Estados Unidos e Irán han llevado a un aumento en los precios del petróleo y al colapso de acciones tecnológicas en Asia.

Importantes advertencias: Los gigantes de los chips de memoria lideran la caída, el mercado surcoreano activa el interruptor de circuito

En esta ola de ventas, los gigantes asiáticos de chips de memoria sufrieron el mayor impacto. El índice Kospi de Corea del Sur, fuertemente ponderado hacia las acciones tecnológicas, ya había entrado en un mercado bajista técnico la semana pasada. La caída se intensificó después de la apertura del mercado el lunes, con el índice cerrando finalmente cerca del 9%. La negociación se detuvo temporalmente durante 20 minutos intradía después de que se activara un interruptor de circuito, la séptima ocurrencia de este tipo este año.

El fabricante de chips de memoria SK Hynix acaba de realizar una cotización de alto perfil en el Nasdaq de Estados Unidos el pasado viernes, recaudando aproximadamente $26.5 mil millones (aproximadamente NT$852 mil millones), con sus acciones aumentando un 13% en el primer día de negociación. Sin embargo, la acción enfrentó una venta implacable en su mercado local de Corea del Sur el lunes, cayendo un 15.4%, su mayor caída porcentual en un solo día registrada. Desde alcanzar un máximo histórico el mes pasado, la capitalización de mercado de SK Hynix ha evaporado cerca del 40%. Samsung Electronics, su rival, también cayó un 10.7%, mientras que el fabricante de chips de memoria japonés Kioxia se desplomó un 12.9%.

La negociación previa a la apertura en Estados Unidos también mostró signos de debilidad. Los futuros del Nasdaq 100 apuntaron a una caída del 1.2% en la apertura, mientras que los futuros del S&P 500 bajaron un 0.4%. La presión de venta fue particularmente fuerte en las acciones relacionadas con memoria, con Western Digital cayendo un 5.8% en la negociación previa a la apertura, Micron Technology cayendo un 5.5% y SanDisk bajando un 6.2%.

Contexto: Las acciones tecnológicas de Asia sufren fuertes caídas debido a los temores geopolíticos y a la venta masiva en el mercado. Hecho Verificado: Las acciones de los gigantes de chips de memoria como SK Hynix y Samsung sufren grandes caídas en el mercado surcoreano.

Dudas sobre CAPEX de IA se profundizan, analistas advierten sobre valoraciones estiradas

Más allá del shock geopolítico, las preocupaciones profundas sobre si el auge del gasto en capital de inteligencia artificial puede mantenerse son un factor importante detrás de los movimientos violentos en las acciones de chips. Aunque TSMC, el principal fabricante de chips por contrato del mundo, reportó un impresionante crecimiento de ingresos del primer semestre de 2026 del 36% interanual el lunes, no logró fortalecer la confianza del mercado.

El analista de Morningstar, Philip Lee, en un informe reciente, asignó directamente a SK Hynix, Samsung Electronics y Kioxia una calificación de “Ninguna” para su foso económico, una métrica utilizada para medir las barreras de entrada dentro de una industria. Lee declaró: “Creemos que las empresas de chips de memoria están actualmente sobrevaloradas y no estamos de acuerdo con la expectativa optimista del mercado de que la ciclicidad de la industria se ha disminuido”. Los rumores del mercado también indican que los inversores están comenzando a cuestionar si el enorme gasto global en chips y centros de datos realmente se traducirá en suficiente productividad y crecimiento de beneficios.

Analistas de Goldman Sachs, por su parte, emitieron una advertencia desde la perspectiva de la cadena de suministro de petróleo crudo: “Los recientes ataques a petroleros y el renovado intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán, que han impulsado los precios del petróleo, son pruebas suficientes de que los envíos de crudo a través del Estrecho de Ormuz tienen un impacto decisivo a corto plazo en los precios internacionales del petróleo.”

Contexto: Preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto en capital de IA y advertencias sobre valoraciones estiradas en la industria de chips. Hecho Verificado: Analistas indican que empresas de chips de memoria como SK Hynix y Samsung están sobrevaloradas y cuestionan la expectativa optimista del mercado.

Mercados globales mayormente a la baja, las acciones energéticas desafían la tendencia

Los mercados de acciones globales estuvieron ampliamente más débiles el lunes. El Nikkei 225 de Japón cayó un 1.9%, liderado por declives en acciones tecnológicas como Advantest y Tokyo Electron. El índice Stoxx 600 de Europa bajó un 0.2% en la negociación de la tarde, pero el subíndice tecnológico cayó un 1.1%, con solo el sector energético desafiando la tendencia y negociando al alza. En otras partes de Asia, los mercados en Shanghái, Singapur, Wellington y Manila cerraron en rojo, mientras que Hong Kong, Taipéi y Yakarta mostraron una resistencia relativamente fuerte, logrando cerrar al alza.

Cabe destacar que la analista del mercado IG, Yeap Jun Rong, cree que si bien los precios del petróleo tienen un soporte a corto plazo, la probabilidad de una repetición del rally explosivo visto en febrero después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán es baja. Ella declaró: “A corto plazo, los recargos de riesgo deberían seguir apoyando los precios del petróleo, pero la recuperación de la demanda sigue siendo lenta. Además, la liberación de petroleros varados y la expansión de las cuotas de producción de la OPEP+ continuarán agregando oferta a un panorama de mercado ya sobresaturado.”

A medida que el conflicto entre EE.UU. e Irán arroja una sombra sobre los costos de energía y la perspectiva de inflación, el enfoque del mercado ahora se ha desplazado hacia la próxima temporada de ganancias corporativas. Varios grandes bancos estadounidenses están programados para reportar resultados esta semana, y los inversores examinarán de cerca si las ganancias corporativas pueden sostener los precios de las acciones que actualmente se están negociando cerca de máximos históricos en un entorno de altas tasas de interés.

Contexto: Mercados globales muestran debilidad en medio de tensiones geopolíticas y caídas en acciones tecnológicas. Hecho Verificado: Los mercados de Asia y Europa caen mientras las acciones energéticas desafían la tendencia bajista en medio de la crisis entre Estados Unidos e Irán.