El surfista de Borongan gobierna el WSL Korea Open y lidera la barrida filipina en las finales de longboard – Leyte Samar Daily News

CIUDAD DE TACLOBÁN — El surfista de Borongan City Edgar “Taybo” Calvo Jr. trajo honor a Filipinas después de ganar el título de la Longboard Qualifying Series (LQS 1000) en el Siheung Korea Open de la World Surf League (WSL) en Corea del Sur, coronando un podio exclusivamente filipino en la división de longboard masculino.

Calvo salió victorioso en la ronda del campeonato celebrada del 3 al 5 de julio en Wave Park en Turtle Island en Siheung, Corea del Sur, registrando un total de 17,40 puntos para superar a un campo de competidores internacionales experimentados.

Su victoria subrayó la creciente prominencia del surf filipino en el escenario mundial, ya que los cuatro finalistas del evento de longboard masculino eran filipinos.

Junto a Calvo en la final estuvieron Jay-r Esquivel, Jomarie Ebueza y King Villanueva, garantizando a Filipinas el campeonato incluso antes de que comenzara la serie final.

â€”Estoy muy agradecida y agradecida. Estoy agradecido y feliz de que todos seamos filipinos en la final”, dijo Calvo tras conseguir el título.

Alrededor de 250 surfistas de 16 países compitieron en el evento de la Liga Mundial de Surf, que contó con las series clasificatorias de shortboard masculino y femenino (QS 6000) y la serie clasificatoria de longboard (LQS 1000).

Celebrada en Wave Park en Turtle Island, la competencia ofreció un premio total de 130 millones de wones coreanos (alrededor de 85.000 dólares estadounidenses) y atrajo a muchos de los mejores talentos del surf de Asia.

El último triunfo internacional de Calvo se suma a la creciente lista de logros de los surfistas filipinos y consolida aún más la reputación de la ciudad de Borongan como uno de los principales destinos de surf del país.

Conocida como la “Ciudad del Surf” de Visayas Oriental, Borongan ha ganado reconocimiento nacional e internacional por sus olas constantes y sus lugares para practicar surf de fácil acceso ubicados dentro de la ciudad propiamente dicha. La ciudad ha producido varios surfistas clasificados a nivel nacional y se ha convertido en un lugar habitual para importantes competiciones de surf.

Se espera que el campeonato de Calvo inspire aún más a los jóvenes surfistas del este de Samar y fortalezca la reputación de la provincia como una de las capitales emergentes del surf del país.

(ROEL T. AMAZONA)