Buzos de la Marina de EE. UU. realizan operaciones submarinas en el dique seco 5 (P

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 </p><h3>JOINT BASE PEARL HARBOR-HICKAM, HAWAII, UNITED STATES</h3><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
 </p><h3>07.08.2026</h3><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
 </p><h3>Photo by <a href=”/portfolio/1814922/jhewel-felipe”>Jhewel Felipe</a><a href=”/rss/personnel/1814922″ style=”margin-left: 6px;” data-uk-tooltip=”” title=”RSS feed for Jhewel Felipe”>Â </a></h3><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
 </p><h3 class=”the_unit”><a href=”/unit/OICC-PHNSY”>Officer in Charge of Construction Pearl Harbor Naval Shipyard</a> <a href=”/search/unit/OICC-PHNSY” data-uk-tooltip=”” title=”Search for Officer in Charge of Construction Pearl Harbor Naval Shipyard media”><i class=”fa fa-search fa-fw”/></a> <a href=”/rss/unit/8936″ data-uk-tooltip=”” title=”RSS feed for Officer in Charge of Construction Pearl Harbor Naval Shipyard”/></h3><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
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 </p><div class=”uk-width-10-10 uk-width-small-10-10 uk-width-medium-3-10 uk-width-large-3-10″><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
 </p><div class=”uk-align-left uk-align-small-right uk-align-medium-right uk-align-large-right” style=”margin:0px;”><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
 
 </p><div class=”subscribe-wrapper”><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
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 <span class=”bell” style=”display: inline-block”><img alt=”” class=”subscribe-button-icon” src=”https://cdn.dvidshub.net/images/subscribe-button-icon.png”/></span>&#13;
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 U.S. Army Staff Sgt. Dale Casagrande, noncommissioned officer in charge and diving supervisor assigned to the 7th Engineer Dive Detachment, communicates with divers during an underwater dive operation at Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Hawaii, July 8, 2026. As the diving supervisor, Casagrande oversees dive operations from the surface, monitors diver safety, and directs underwater activities in support of the Navy’s Dry Dock 5 (P-209) project. (U.S. Navy photo by Jhewel Felipe) </p><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>

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 <tbody WPAuto_Base_Readability=”2″>&#13;
 <tr>&#13;
 <td>Date Taken:</td>&#13;
 <td>07.08.2026</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td>Date Posted:</td>&#13;
 <td>07.13.2026 17:58</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td>Photo ID:</td>&#13;
 <td>9808635</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td>VIRIN:</td>&#13;
 <td>260708-N-HT002-1003</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td>Resolution:</td>&#13;
 <td>5878×3919</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td>Size:</td>&#13;
 <td>4.33 MB</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr WPAuto_Base_Readability=”4″>&#13;
 <td>Location:</td>&#13;
 <td>JOINT BASE PEARL HARBOR-HICKAM, HAWAII, US</td>&#13;
 </tr>&#13;
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 PUBLIC DOMAIN Â &#13;
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 </p><p class=”copyright_info”>This work, <span style=”font-style: italic;” property=”dct:title”>U.S. Army Deep Sea Divers Conduct Underwater Operations at Dry Dock 5 (P-209) [Image 6 of 6]</span>, by <a href=”/portfolio/1814922/jhewel-felipe” rel=”dct:creator”><span property=”dct:title”>Jhewel Felipe</span></a>, identified by <a href=”https://www.dvidshub.net” rel=”dct:publisher”><span property=”dct:title”>DVIDS</span></a>, must comply with the restrictions shown on <a href=”https://www.dvidshub.net/about/copyright”>https://www.dvidshub.net/about/copyright</a>.</p><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”> 
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 </p><h2>GALLERY</h2><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
 </p><div class=”uk-width-1-1 uk-grid-width-1-4 uk-grid-width-small-1-6 uk-grid-width-medium-1-4 uk-grid-width-large-1-4 tm-grid-colors tm-grid-heights” data-uk-grid=”{gutter: 8}”><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
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 </p><div><div class=”uk-panel”><a href=”/image/9808635/us-army-deep-sea-divers-conduct-underwater-operations-dry-dock-5-p-209″ border=”0″><img alt=”U.S. Army Deep Sea Divers Conduct Underwater Operations at Dry Dock 5 (P-209)” class=”gallery-image active-image” height=”75″ src=”https://d1ldvf68ux039x.cloudfront.net/thumbs/photos/2607/9808635/75×75_q95.jpg” title=”U.S. Army Deep Sea Divers Conduct Underwater Operations at Dry Dock 5 (P-209)” width=”75″/></a></div></div><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
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 </p><h2 class=”underlined with-margin”>CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS</h2><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
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 </p><h2 class=”underlined with-margin”>TAGS</h2><p style=”display: inline;” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>
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