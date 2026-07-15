Mundial 2026: El descanso de la final durará hasta 25 minutos

Se espera que el descanso de la final del Mundial del domingo dure entre 20 y 25 minutos.

Durante el intervalo se llevará a cabo un espectáculo de 11 minutos al estilo del Super Bowl, co-encabezado por Madonna, Shakira y la banda de chicos de K-pop BTS, en el estadio New York New Jersey.

Si bien fuentes dentro de los organizadores de la Copa del Mundo, la FIFA, sugieren que el descanso será de alrededor de 20 minutos, se entiende que una opción es el descanso normal de 15 minutos y luego el espectáculo planeado de 11 minutos.

Las reglas de juego, regidas por la Ifab (la International Football Association Board), establecen que los jugadores tienen derecho a un descanso en el descanso “que no exceda los 15 minutos”.

El descanso de la final del Mundial de Clubes del año pasado, también organizado por la FIFA y celebrado en Nueva Jersey, duró un total de 24 minutos gracias a la actuación de Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems y Emmanuel Kelly.

Justin Bieber fue agregado la semana pasada al cartel de la actuación del domingo que, junto con los artistas principales, también incluye a Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22 con Coldplay, con el cantante Chris Martin como curador del espectáculo.

La final de la Copa del Mundo comenzará a las 15:00 hora local (20:00 BST) y habrá una ceremonia de clausura a partir de las 13:30 hora local (18:30 BST).

Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed ​​actuarán como parte de la ceremonia, con Jennifer Hudson cantando el himno nacional de los Estados Unidos.

España reservó su lugar en la final al vencer a Francia 2-0 en la primera semifinal en Dallas el martes.

Se enfrentarán a Inglaterra o Argentina, que se enfrentarán en Atlanta el miércoles (20:00 BST).