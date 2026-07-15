3 All-Stars por primera vez muestran el proceso de desarrollo de los Guardianes

El movimiento juvenil de los Guardianes estuvo en exhibición en el Juego de Estrellas del martes por la noche, donde los novatos Travis Bazzana y Parker Messick se unieron al cerrador primerizo del Juego de Estrellas Cade Smith.

El comentarista de Ideastream Public Media, Terry Pluto, dice que los Guardianes continúan dependiendo del desarrollo de talentos jóvenes en lugar de gastar mucho, con nueve jugadores debutando en las Grandes Ligas en lo que va de la temporada.

“Lo que ha sucedido es que varios de ellos han salido adelante y lo han hecho bien”, dijo Plutón. “Y en el receso del Juego de Estrellas, los Guardianes están empatados con los Medias Blancas en el primer lugar de la División Central y tienen el tercer porcentaje de victorias más alto en la Liga Americana”.

Smith asumió el cargo de cerrador después de que Emmanuel Clase fuera puesto de licencia en medio de una investigación sobre apuestas. Smith ahora lidera la Liga Americana en salvamentos.

“Es de Vancouver, Canadá”, dijo Plutón. “Fue reclutado muy bajo en la escuela secundaria (ronda 16) pero no firmó. Tenía una oferta de la División I, (la) Universidad de Hawaii, difícilmente una potencia del béisbol”.

Smith no fue seleccionado en el Draft acortado de la MLB de 2020 antes de firmar con Cleveland como agente libre. Los Guardianes seleccionaron su contrato en 2023. Al año siguiente, terminó su temporada de novato con efectividad de 1.91 y 103 ponches.

El lanzador abridor novato Parker Messick entró en el receso del Juego de Estrellas con un récord de 8-5 y una efectividad de 2.73 en 19 aperturas. Creció jugando béisbol en Plant City High School en Florida antes de asistir a Florida State, la única escuela que le ofreció una beca desde temprano, según Pluto.

“Más tarde, varias otras escuelas vinieron, pero él fue (a Florida State) y fue una selección clásica del draft por parte de los Guardianes”, dijo Pluto. “Les gusta elegir a estos muchachos que tienen muy buen control. Son realmente inteligentes. No lanzan increíblemente fuerte, pero parecen buenos lanzadores. Y por eso lo seleccionaron en la segunda ronda del draft de 2022. Y su ascenso al final de la temporada pasada fue muy prometedor. Y, por supuesto, este año ahora está en el equipo de Estrellas”.

Los Guardianes seleccionaron a Travis Bazzana con la primera selección general en el Draft MLB de 2024. Luego luchó contra dos lesiones oblicuas en 2025 antes de abrirse paso esta temporada como segunda base All-Star y primer bate del equipo.

Aún así, Pluto cree que la selección de Bazzana para el Juego de Estrellas fue un poco de suerte.

“Resulta que Travis Bazzana estaba jugando en la posición correcta y esa era la segunda base donde no había muchas segundas bases buenas en la liga estadounidense”, dijo Pluto. “Tienen diferentes maneras de votar, pero los jugadores contrarios en la Liga América votaron por Bazzana. Así es como llegó al equipo”.

Plutón cree que se pasó por alto al menos a un jugador de los Guardianes.

“Brayan Rocchio merecía estar en el equipo All-Star”, dijo Pluto. “Es un campocorto y básicamente se vio frenado por el hecho de que hay un montón de campocortos realmente buenos en la Liga Americana, y obtuvieron el visto bueno sobre él”.

Entre los jugadores jóvenes de los Guardianes, Pluto dice que el jardinero Chase DeLauter también se destaca.

“Si se hubiera mantenido sano, podría haber tenido la oportunidad de formar parte del equipo All-Star”, dijo Pluto. “Pero se perdió un mes con una costilla rota después de chocar contra una pared. Pero ha regresado y está bateando bien”.

Pluto dijo que los Guardianes continúan demostrando que pueden competir sin una de las nóminas más grandes del béisbol.

“Tienen que explorar bien, tienen un draft inteligente y luego tienen que desarrollar a estos jugadores”, dijo Pluto. “Los Guardianes, a veces hacen algunos malos movimientos y todo lo demás, pero es notable cómo son consistentemente buenos. Siempre hay que tener cuidado al descartar a estos muchachos. Tienen la oportunidad de ganar su tercer título consecutivo de la división central. Una vez más lo están haciendo con una de las plantillas más jóvenes del béisbol. Simplemente admiro cómo lo hacen de la manera más difícil”.