Varios pilotos sancionados en Estonia al final del reconocimiento, entre ellos Sébastien Ogier, Robert Virves y Yuki Yamamoto

La novena prueba de la temporada tuvo un mal comienzo para algunos pilotos, incluidos los tres hombres mencionados anteriormente. El nueve veces campeón del mundo es el más sancionado de los tres, con una multa de unos 2.000 euros.

Si bien el Rally de Estonia no comenzará mañana por la mañana, las primeras sanciones cayeron durante los dos días que acaban de pasar, marcados por el reconocimiento del rally. Sébastien Ogier, Robert Virves y Yuki Yamamoto, entre otros, han sido sancionados por varios excesos de velocidad.

El nueve veces Campeón del Mundo de Rallyes es el más sancionado de todos, con una multa de 1.875 euros por dos incidentes por exceso de velocidad. El primero de ellos se produjo este miércoles 15 de julio durante un paso de reconocimiento en la SS12, donde Ogier y Landais fueron controlados con el tracker a 11,7 km/h del límite autorizado de 50 km/h. Pero la mayor de las dos infracciones se registró este jueves 16 de julio en el tramo 13, con un exceso de velocidad de 32,9 km/h. En consecuencia, la multa relativa a este exceso de velocidad asciende a 1.600 euros.

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El fin de semana también ha tenido un mal comienzo para los jugadores de WRC2

Ganador de la última prueba de la temporada en WRC2, así como del Rally de Estonia en esta misma categoría el año pasado, Robert Virves también tendrá que pasar por caja por un exceso de velocidad registrado en el TC12 de 9,6 km/h, con un cargo de 225 euros. Su homólogo japonés, Yuki Yamamoto, tercero en el WRC2 en su tierra natal, Japón, quedó atrapado durante el reconocimiento del TC2. Declarados culpables de exceso de velocidad de 20,2 km/h, los japoneses recibieron una multa de 500 euros. Estas diversas multas se pagarán directamente a la FIA.