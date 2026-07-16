Buzz Lightyear, Capitán América, Darth Vader y más personajes de Disney aparecen en la indumentaria Champion NFL – WDW News Today

Disney y Champion NFL están colaborando para ofrecer una colección de prendas que representan a los 32 equipos y a tus personajes favoritos de Disney.

Disney | Colección Campeón NFL

La colección estará disponible el próximo mes e incluye sudaderas y camisetas con los 32 equipos de la NFL representados. En la vista previa, historia del juguete Los personajes Buzz, Hamm, Woody y Bullseye están en las camisetas de los Jets, Commanders y Cowboys.

Bestia está en la camiseta azul de los Bills, Wreck-It Ralph está en la sudadera gris jaspeado de los Giants, el Capitán Garfio está en la camiseta de los Buccaneers, el Capitán América está en la camiseta de los Patriots y Darth Vader está en la camiseta gris de los Raiders.

Parece que hay un personaje representado para cada equipo, pero habrá varios artículos de mercadería para el equipo. Por ejemplo, el Dr. Doom aparece tanto en la sudadera con capucha negra como en la sudadera blanca de los Eagles.

Tus personajes favoritos. Tus equipos favoritos de la NFL. Prepárate para el día del juego, al estilo Disney. Este agosto, un nuevo Disney | La colección Champion NFL estará disponible, incluidos los 32 equipos, para que puedas representar a tu fanático de Disney y la NFL, todo en un solo juego.

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