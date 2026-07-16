Rory McIlroy: “¡Demasiados errores por descuido! » – Golf Planète

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Duro por momentos en esta primera ronda, golpeado por el viento de la tarde pero también por un campo seco y firme, Rory McIlroy limitó los daños con una tarjeta de 72 (+2) que no compromete en modo alguno sus posibilidades de victoria. Todo lo contrario. ¡Magneto superior!

LV, en Royal Birkdale

Si tuvieras que resumir esta primera ronda aquí en Birkdale, ¿qué recordarías?

Rory MCILROY: Empezaré con lo positivo. Me desvié increíblemente bien. Realmente ataqué el curso desde el principio. Obviamente, dadas las posiciones en las que me coloqué después de mis enfrentamientos, siento que debería haber obtenido una mejor puntuación. Negocié bien los hoyos difíciles. Hice birdies en el 13, 15 y 18 a la vuelta. Mis dos bogeys en los pares 5 no fueron muy buenos y tuve problemas para encontrar la velocidad de los greens en los dos primeros hoyos.

Los encontré muy desiguales, simplemente porque algunas partes de los greens todavía están verdes y siguen creciendo, mientras que otras están completamente secas. Me recuerda a Pebble Beach cuando el campo se vuelve así para un US Open. A veces es difícil juzgar la velocidad. Al principio luché con esto. Sentí que estaba volviendo un poco a la normalidad, pero cometí demasiados errores estúpidos.

Afortunadamente, cada vez que hice uno, logré un birdie atrás para seguir en el juego. No estoy tan lejos. Esperemos que mañana tengamos mejores condiciones y tal vez los greens sean un poco más consistentes por la mañana. El objetivo será lograr una buena puntuación que me coloque en una posición ideal para el fin de semana.

Espero poder aprovechar las condiciones más suaves de la mañana para jugar bajo par y volver a la pista. Rory McIlroy

En el Masters de 2025 estabas siete golpes por detrás después de 18 hoyos y finalmente ganaste. ¿Confía en sus posibilidades de volver al torneo después de la segunda ronda?

RM : Sí, creo que sí. Creo que es posible. Si miramos la diferencia entre las puntuaciones de esta mañana y las de esta tarde, la situación debería ser la inversa mañana con la meteorología. Espero poder aprovechar las condiciones más suaves de la mañana para jugar bajo par y volver a la pista.

¿Puede este birdie en el 18 al final de esta primera ronda constituir un punto de partida en esta búsqueda?

RM : Sí, hay un poco de eso. Siento que hoy aprendí bastante sobre cómo se juega el campo, cómo reacciona la pelota cuando sale de la primera cortina de rugby. Es cierto que cuando el suelo está tan chamuscado y seco, pueden suceder cosas extrañas. Siento que esto acentúa mucho el giro. Ya sea que juegues a dibujar o desvanecer, el efecto sobre la pelota parece muy amplificado. Esto me pasó varias veces hoy. Pero no voy a volver a casa y pasar la tarde analizando todo esto. Una vez más, prefiero centrarme en lo positivo: arriesgué en la salida, piloté muy, muy bien y realicé algunos tiros magníficos. Simplemente cometí demasiados errores por descuido y necesito eliminarlos.

Foto: Stuart Franklin / R&A / R&A vía Getty Images