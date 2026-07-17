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La lechuga iceberg es objeto de un brote de parásitos

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Gabriel Sánchez
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La lechuga iceberg es objeto de un brote de parásitos

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Noticias nocturnas

La FDA está investigando la lechuga iceberg suministrada a Taco Bell por Taylor Farms como una fuente potencial del brote de ciclosporiasis en cinco estados del medio oeste. Es una enfermedad transmitida por parásitos que provoca calambres intensos y diarrea. Informes Anne Thompson de NBC News.17 de julio de 2026

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