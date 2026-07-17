Buenos días, noticias: Rayos en Portland, Hegseth cuestiona la testosterona militar, y Trump Talk Tonight revelará nuevas confusiones

¡Buenos días, Portland!

¿Quién está LISTO PARA UN POCO DE LLUVIA? Si estabas por ahí anoche (¿un miércoles? Vaya degenerado.), tal vez notaste una llovizna que nos acompaña hoy. Espera un poco de llovizna toda la mañana y una máxima científicamente perfecta de 76 grados. A partir de mañana, el verano vuelve lentamente, y para el domingo estaremos de nuevo con una máxima de 90.

EN NOTICIAS LOCALES: