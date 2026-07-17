¡Buenos días, Portland!
¿Quién está LISTO PARA UN POCO DE LLUVIA? Si estabas por ahí anoche (¿un miércoles? Vaya degenerado.), tal vez notaste una llovizna que nos acompaña hoy. Espera un poco de llovizna toda la mañana y una máxima científicamente perfecta de 76 grados. A partir de mañana, el verano vuelve lentamente, y para el domingo estaremos de nuevo con una máxima de 90.
EN NOTICIAS LOCALES:
- Mención especial a los distintos hilos de Reddit y otras redes sociales que hablaban sobre “truenos, los escuché; relámpagos, los vi” esta mañana. A las 4:30 am, también vi destellos de luz y pensé: ¿Alguien está tomando fotos con flash en mi calle? Porque tal cosa parecía más probable que los truenos y relámpagos en el Noroeste del Pacífico. Fox 12 informa que un rayo golpeó una subestación de PGE en Cornelius y cientos de personas se quedaron sin electricidad como resultado. R/Portland celebró las tormentas con una épica digresión: Al menos cinco afirmaban que mientras el trueno retumbaba su gato estaba vomitando.
- Hablando de épico, la “Odisea” de Christopher Nolan se estrena en cines el viernes (pero un día antes en el Hollywood y muchos cines solo muestran películas nuevas los jueves ahora). El crítico reconocido nacionalmente del Mercury, Dom Sinacola, dice que la nueva película de Nolan es genial; si estabas preocupado, yo también estaba preocupado, simplemente no parecía posible tener una buena “Odisea”. “Como aventura, “La Odisea” a menudo es increíble”, escribe Sinacola en su reseña, “cada nuevo fenómeno en el que Ulises y su tripulación se topan es una oportunidad para que Nolan equilibre magistralmente el horror, la asombro, la acción y el melodrama. Como adaptación de un antiguo tomo literario, “La Odisea” es un acto increíble de hacer películas populares. Lo cual siempre ha sido el talento de Nolan desde sus días de “Batman”: es un cineasta de alta calidad, un defensor anti-transmisión para la película en celuloide, que produce amadas películas taquilleras. Si esta película puede hacer que tu Everyman Dumbass, en esta era de abrumadora iletracía, tome un libro, un libro antiguo para colmo, entonces todavía hay belleza en este mundo”. Lee la reseña, que él subtituló: “Una larga reseña de una larga película basada en un largo libro de un largo tiempo atrás”.
- Tres de cuatro demandantes en una demanda por discriminación sexual contra Nike resolvieron sus reclamos con la gigantesca empresa de artículos deportivos el año pasado. Uno de ellos retenía para testificar, hablando y respondiendo preguntas por aproximadamente cuatro horas entre martes y miércoles, incluyendo casi dos horas de contrainterrogatorio. Matthew Kish del Oregonian informa que los abogados de Nike lograron impedir que se introdujera cualquier evidencia sobre acoso sexual en el juicio.
- Mira en una gran casa: esta mansión en el valle de Willamette realmente no es de mi gusto, pero me gusta mirar casas (así dicen las personas sobre mí). La finca de siete acres pertenecía formalmente a la fallecida autora de Oregón, Melissa McPhail (La Mano de Cephrael), pero se vendió por menos de la mitad de su precio de lista.
- Esta semana, en Corvallis, Oregón, el Instituto de Periodismo de Secundaria dirigido por Oregonian y OPB está en marcha, un curso intensivo sobre entrevistas, perfiles y reportajes para periodistas adolescentes y curiosos de periodismo. Esto era algo que mi familia siempre planificaba en nuestros veranos, ya que mi compañero de toda la vida, Zane Sparling, disfrutaba enseñando en el campamento intensivo y había participado durante los últimos tres años. Falleció en junio debido a complicaciones relacionadas con el tratamiento contra el cáncer, y el campamento de este año aparentemente está yendo mejor de lo esperado. Tyson Alger escribe “hay café fresco en mi taza y aún no he visto a un estudiante desmoronarse bajo la inmensa presión que les impone nuestro cada vez más poderoso director, Elliot Njusí no puedo quitarme la sensación de que Zane Sparling lo habría odiado&iot;”. Es dulce ver a la gente recordando el primer blog de HSJI de Zane, “No tengo boca y debo frijoles”, un pequeño desahogo sobre lo difícil que era conseguir café en el campus del campamento después de las 9 am. Jonathan Bach ha entrado en modo Murakami completo, escribiendo un breve escrito sobre la corteza lenta de un dudoso gato.
- Antes de introducir la sección nacional, estoy obligado contractualmente a recordarte que el “Summer of Slushies” del Mercury está en marcha durante todo el mes de julio e invita a disfrutar de un éxtasis simultáneo de zumbido y congelación cerebral.
- EN NOTICIAS NACIONALES:
- La interrogación pública (bueno, de un público desinteresado) del fiscal general interino Todd Blanche continuó el miércoles en una audiencia de confirmación del Comité Judicial del Senado. El New York Times informa: “Incluso un solo voto republicano negativo en el Comité de Judiciales bloquearía la nominación del Sr. Blanche para ser considerada por el Senado completo, lo que podría hundir su confirmación”. Blanche ya está sirviendo como fiscal general de EE. UU.; fue trasladado a ese puesto por el presidente Trump después de despedir a Pam Bondi en abril.
- Trump planea dar un discurso esta noche a las 9 pm ET (6 pm PT para nosotros). Los temas incluyen: elecciones, máquinas de votación, teorías de conspiración, Joe Biden, Brandon Oscuro, cómo se siente realmente acerca de las papa rallada, ese extraño animalito que siguen viendo en Seattle, si ese animalito podría ser IA, si la IA sería una buena novia, una extraña historia sobre la Primera Dama Melania sin motivo aparente, y una llamada a reglas federales de votación más estrictas. En serio. ¿Dónde está tu identificación, amigo?
- Hoy, Pete Hegseth anunció el miércoles que planea implementar un nuevo programa de detección para probar los niveles de testosterona de los soldados estadounidenses, como parte de los chequeos médicos anuales requeridos para los miembros del servicio mayores de 30 años. El secretario de defensa dijo que las pruebas de hormonas serían obligatorias, pero cualquier tratamiento de reemplazo hormonal sería voluntario (y además, absolutamente todos lo sabrían).
- La Copa del Mundo es un momento extraño para reportajes. Da origen a cosas como un video de noticias de BBC sobre el Rey de Inglaterra Carlos III “sirviendo una pinta” para conmemorar la derrota sorprendente de Argentina a Inglaterra en las semifinales.
- Te despido este jueves, animándote a proteger tu paz.