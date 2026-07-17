ÚLTIMA HORA: Arsenal llega a un acuerdo con Club Brugge por Tzolis

Arsenal ha acordado una tarifa con Club Brugge por el extremo internacional griego Christos Tzolis, según un informe en The Athletic.

Los Gunners han mostrado un gran interés en el jugador de 24 años y han decidido actuar después de vender a Leandro Trossard al Besiktas a principios de esta semana.

Club Brugge ha aceptado una oferta de alrededor de £34 millones por Tzolis, quien tiene tres años restantes en su contrato con el club belga.

No se espera que los términos personales sean un problema, lo que significa que Tzolis será el tercer fichaje del Arsenal este verano después de convertir en permanente el acuerdo de préstamo de Piero Hincapie y traer al portero suplente Illan Meslier.

Arsenal le da a Tzolis una segunda oportunidad en Inglaterra

Esta será su segunda experiencia en Inglaterra después de una temporada algo discreta en el Norwich que duró una temporada (2021/22) antes de ser cedido al FC Twente y al Fortuna Dusseldorf.

Ha tenido más éxito en el Club Brugge después de unirse en 2024 y registró 22 goles y 29 asistencias en 52 apariciones en todas las competiciones la temporada pasada, cuando el club ganó el título de la Pro League.

Un habitual en la selección de Grecia, Tzolis ha ganado 34 partidos con su país.

Principalmente un extremo izquierdo, competirá por un lugar en el once inicial del Arsenal con Gabriel Martinelli, aunque se rumorea que el brasileño también está disponible para transferencia en esta ventana de fichajes.

El Arsenal logró su primer título de la Premier League en 22 años la temporada pasada, pero perdió la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

Se enfrentarán al Manchester City en la Community Shield el 16 de agosto antes de abrir su campaña en la liga en casa contra el recién ascendido Coventry el viernes siguiente.