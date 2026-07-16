Dos jugadores de béisbol de los Seawolves son elegidos por equipos de la MLB – Stony Brook Matters

Worley seleccionado en 6ta ronda del Draft MLB 2026 por Arizona, Gell firma con San Francisco

Dos jugadores del equipo de béisbol de la Universidad Stony Brook comenzaron sus carreras de béisbol profesional después de que el Draft MLB 2026 tuvo lugar en Filadelfia esta semana.

El lanzador zurdo senior Micah Worley fue seleccionado en la sexta ronda del draft con la selección general número 177 por los Diamondbacks de Arizona, mientras que su compañero Scott Gell firmó como agente libre no reclutado con los Gigantes de San Francisco.

Worley es el jugador número 29 en la historia del programa en ser seleccionado en el Draft de la MLB y el primer Seawolf seleccionado desde 2019, cuando Michael Wilson y Nick Grande fueron elegidos en las rondas 16 y 17, respectivamente. Wilson y Worley son los únicos dos Seawolves seleccionados por los Diamondbacks.

Miqueas Worley



Originario de Missouri, Worley es el jugador de Stony Brook mejor seleccionado desde que Travis Jankowski y Pat Cantwell fueron seleccionados en la primera y tercera ronda del Draft de la MLB de 2012, y fue el primer jugador de Stony Brook invitado al Draft Combine de la MLB desde 2021. Culminó una destacada campaña senior al obtener la Mención de Honor All-CAA y fue nombrado Lanzador de la Semana de la CAA en semanas consecutivas el 13 y 20 de abril después de grabar. 13 ponches en 7,2 entradas en blanco en Hofstra y ponches a 10 en ocho entradas en blanco en Monmouth.

Worley terminó segundo en la CAA con 93 ponches, empatado en la quinta mayor cantidad en una sola temporada en la historia del programa. Worley registró una efectividad de 3.12, la tercera mejor marca de la conferencia, mientras compilaba un récord de 6-5 en 69.1 entradas lanzadas. En juegos de conferencia, tuvo marca de 4-4 con efectividad de 3.29, registró al menos cinco ponches en nueve aperturas y mantuvo a sus oponentes en un promedio de bateo de .220.

Gell se convirtió en el primer Seawolf en firmar como agente libre no reclutado desde que Joe Meliors se unió a la organización de los Angelinos de Los Ángeles en 2010. Originario de Connecticut, Gell fue una pieza clave detrás del plato para los Seawolves en 2026, haciendo 38 aperturas en 44 apariciones. Estableció marcas personales en casi todas las categorías ofensivas, terminando la temporada con 25 carreras anotadas, 40 hits, 10 dobles, tres jonrones, 35 carreras impulsadas, un promedio de bateo de .303 y un porcentaje de embase de .377.

Scott Gell



Gell ocupó el cuarto lugar del equipo en promedio de bateo, el quinto en hits y el segundo en dobles y carreras impulsadas. Logró 11 juegos con múltiples hits y logró una racha de 10 juegos consecutivos con hits, uno de los cinco Seawolves en alcanzar cifras dobles en juegos consecutivos con un hit. También totalizó nueve juegos con múltiples carreras impulsadas, la segunda mayor cantidad en el equipo, mientras expulsaba a 19 posibles ladrones de bases detrás del plato. Gell también obtuvo honores académicos de todo el distrito de CSC.

Durante su carrera de tres años en Stony Brook, Gell apareció en 80 juegos con 56 como titular. Terminó con un promedio de bateo de .286 en su carrera (59 de 206), además de seis jonrones, 49 carreras impulsadas, 38 carreras anotadas, 14 dobles y un porcentaje de embase de .371.