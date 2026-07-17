Tuchel 100 por ciento comprometido con Inglaterra tras la eliminación de la Copa del Mundo

Thomas Tuchel insiste en que está comprometido a liderar a Inglaterra en la Euro 2028 después de su salida en semifinales en la Copa del Mundo.

Inglaterra vio cómo sus sueños de un primer triunfo en la Copa del Mundo desde 1966 se desvanecían en Atlanta cuando dejaron escapar una ventaja de 1-0 en una derrota por 2-1 ante sus acérrimos rivales, Argentina.

Tuchel recibió críticas significativas por un enfoque excesivamente defensivo después de que Inglaterra tomara la delantera a través de Anthony Gordon 10 minutos después del inicio del segundo tiempo.

Ya ha habido llamados en algunos sectores para que Tuchel, quien firmó una extensión de contrato hasta la Euro 2028 antes de la Copa del Mundo, pierda su trabajo. Sin embargo, él y los jugadores recibieron el respaldo del director ejecutivo de la Asociación de Fútbol, Mark Bellingham, después de la derrota.

Y una salida temprana de ese contrato claramente no está en la mente de Tuchel.

Al preguntarle si deseaba dirigir al equipo en los próximos dos años, el alemán respondió: “Sí. Cien por ciento. Todavía hay suficiente para mejorar y estoy más que feliz de hacerlo. He amado cada día de la Copa del Mundo.

“Dije después de la victoria en cuartos de final contra Noruega que veo una desconexión de lo que veo en el entrenamiento a nivel futbolístico y dentro de los juegos. Podemos imponernos más con el balón. Podemos mostrar qué buenos jugadores de fútbol somos.

“Eso todavía está en nosotros, como lo veo en el entrenamiento y en cada campo. Y también aquí en la Copa del Mundo. Sigo sintiendo que hay un nivel extra que necesitamos conquistar. Necesitamos dar un paso al siguiente nivel para obtener el gran premio.”

Tuchel señala la diferencia genética después del colapso de Inglaterra

Los esfuerzos de Inglaterra por proteger su ventaja contra Argentina fracasaron espectacularmente, con Tuchel llevándose la culpa por una serie de sustituciones defensivas.

Tuchel retiró al goleador Gordon en el minuto 72 y lo reemplazó por el lateral derecho Ezri Konsa. Diez minutos más tarde, Reece James fue reemplazado por el defensor central Dan Burn, mientras que Declan Rice dio paso a Nico O’Reilly, quien ha jugado como lateral izquierdo durante todo el torneo pero también puede desempeñarse en el mediocampo e incluso como un número 10.

En ese momento, Inglaterra tenía seis defensores en el campo. Sin embargo, tres minutos después de ese doble cambio, Argentina empató a través del remate de larga distancia y curva de Enzo Fernández, y con Inglaterra encerrada en su propio medio campo y sin los jugadores creativos para cambiar la situación, se derrumbaron cuando Lautaro Martínez marcó el gol ganador en el minuto 92 tras un centro de Lionel Messi desde la derecha.

Entre el gol de Gordon y el gol de Martínez, Inglaterra tuvo solo el 12 por ciento de posesión. Aunque la mayoría de las críticas se han centrado en Tuchel, el exentrenador de Chelsea, París Saint-Germain y Bayern Munich señaló una diferencia genética en el fútbol inglés como razón para la capitulación.

“Nos volvimos demasiado pasivos dentro de nuestra estructura,” explicó Tuchel. “Intenté ayudar… para que en realidad fuéramos más activos en una defensa con cinco, para salir más rápido hacia sus extremos. Animamos a todos a salir, a ser más activos, pero simplemente luchamos.

“No pudimos encontrar duelos más, por eso nos retiramos cada vez más. Nunca fue el plan, pero sucedió. No pudimos detener las carreras desde la segunda línea, los centrocampistas a través de nuestros espacios. Y sus entregas estuvieron en el nivel más alto.

“Necesitábamos recuperar el balón, de lo contrario no puedes romper la presión y no puedes recuperar el impulso. Simplemente no pudimos lidiar con el cambio de impulso. La posesión del balón juega un papel crucial. Tal vez no está en nuestro ADN como lo está en el ADN español o el ADN argentino o brasileño – tomar el balón y controlar el juego.

“Tampoco es un problema defender profundamente. Puedes mantenerte activo. Pero luchamos. Luchamos físicamente también. Durante todo el torneo… jugando en el calor, jugando en la altitud [contra México] y con un jugador menos [después de la tarjeta roja de Jarell Quansah]. Nos costó mucho al final. Lo dimos todo, pero no fue suficiente.

“Mi sensación es que ninguna estructura en el mundo podría habernos ayudado porque fuimos demasiado pasivos. No fuimos lo suficientemente físicos, no detuvimos las carreras que llegaban a nuestra área y las entregas fueron demasiado buenas.”