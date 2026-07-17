Un empresario prometió a los inversores construir un complejo deportivo de 3.000 millones de dólares cerca de DTW. Los federales dicen que fue una estafa

CONDADO DE WAYNE, Michigan. – Un hombre de West Bloomfield se enfrenta a un cargo federal por su presunto papel en un plan para obtener millones de dólares en fondos de inversión para un complejo deportivo propuesto en Romulus.

Kenneth Bardwell, de 66 años, fue acusado de un cargo de fraude electrónico. Es el operador de Motown Sports Group Holding, Inc. y varias entidades comerciales relacionadas.

Según funcionarios federales, en 2018, Bardwell solicitó y recibió millones de dólares de inversores para un complejo deportivo y de entretenimiento de 3.000 millones de dólares en Romulus, cerca del aeropuerto metropolitano de Detroit.

Bardwell dijo a los inversores que su dinero se utilizaría para comprar terrenos y desarrollar el proyecto. Si no se podía comprar el terreno, se les decía a los inversores que se les devolvería el dinero desde una cuenta de depósito en garantía.

Los fiscales federales alegan que Bardwell no hizo ningún esfuerzo por comprar el terreno para desarrollar el proyecto. En cambio, supuestamente gastó la mayor parte de los fondos de los inversores en clubes de caballeros, artículos de lujo, alquiler de coches y gastos de estilo de vida para él y sus asociados.

El FBI está buscando a cualquiera que haya invertido dinero en Motown Sports Group Holdings, Inc. o en Bardwell. Puede encontrar más información aquí.

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