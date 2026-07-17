Hablamos de todo menos de golf con… Maxence Giboudot

La formación profesional requiere, todavía comentamos en el prólogo la actualidad deportiva deMaxence Giboudot. en medio de esoTour del planificador de hoteles donde ocupa el 5º puesto en la clasificación general detrás de su compatriota julián Ventael jugador de 22 años aprovecha una rara semana sin torneo en el calendario para pasar un rato en su casa de Cannes. Después de algunas citas médicas para tratar su cuerpo, encontró su sofá, su cama y no rehuye el placer de tener un hogar solo para él. En la autopista, por tanto, tomó la decisión de reaccionar cuando la red fuera catastrófica. Cuatro cortes en una entrevista caótica pero que desembocó en una primera pregunta obvia.

¿Con qué operador estás?

Estoy en Libre. No es increíble en casa pero, por otro lado, es fantástico en el extranjero. Lo recibo donde nadie tiene red.

Desde que estás de viaje, ¿cuál es el lugar más bonito por el que has conducido?

Tengo en mente un maravilloso momento de conducción con Martín Cubierto Ã l’époque oÃ¹ l’on était au Centro de rendimiento Terre Blanche pero no puedo decir eso. Por otro lado, creo que el lugar más bonito por el que he conducido es Córcega. Cuando viajamos entre Bastia y Calvi, hay un tramo de carretera que pasa por encima de una playa. (Playa Ostriconi, nota del editor)que es donde se rodó la serie la llama Además. Y simplemente hace calor.

¿Cómo era la vida en el Jura cuando eras pequeño?

Recuerdo haberle preguntado a mi papá no hace mucho qué hacía cuando era más joven porque no lo recordaba, aunque sabía que todavía no jugaba golf. Y básicamente la respuesta fue que estaba haciendo estupideces. No leía libros, no jugaba videojuegos… trepaba a los árboles, jugaba con un palo, andaba en bicicleta, jugaba al fútbol. Recuerdo haber roto un vitral en la capilla de la escuela primaria católica a la que asistía. No estoy seguro de que mi padre sepa sobre esto. No recuerdo que me hayan gritado. Después de eso, ni siquiera prohibieron los globos en la escuela porque, un tiempo después, le disparé al supervisor en la cabeza, sin querer, con una pelota de espuma empapada… Así es la vida en el Jura.