Una defensa sofocante ha sido la clave del éxito de España en la Copa del Mundo.

Una defensa sofocante ha sido la clave del éxito de España en...

El jugar defensa no es fácil. Puedes jugar un juego perfecto durante 90 minutos más tiempo extra. Puedes perder la marca por un instante y ¡boom!, anota el gol ganador.

Cuando tienes un equipo entero defendiendo, desde el frente hasta atrás, eso puede ser otra historia.

Un ejemplo claro: España ha basado una de las grandes actuaciones defensivas de la Copa Mundial en la Final contra el campeón defensor Argentina en el Estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo a las 3 p.m. ET (FOX, Telemundo).

De hecho, la defensa de España, un factor clave en la racha invicta de 37 partidos del equipo nacional, bien podría ser el mejor antídoto para detener las dramáticas heroicas de Lionel Messi y Argentina durante la ronda de eliminación.

Con Unai Simón en portería, los españoles solo han concedido un gol en los siete partidos, mientras mantienen la portería a cero ante seis oponentes. Charles De Ketelaere de Bélgica tiene el honor de ser el único anotador contra los campeones europeos, quienes lograron una victoria de 2-1 en ese cuarto de final.

Su éxito va mucho más allá de los números puros.

Juegan, desde los delanteros hasta la defensa, una defensa de presión y marca ajustada. Esa estrategia ha sofocado a los equipos que intentan llevar el balón sobre el mediocampo, y mucho menos a una buena posición para disparar.

Nunca fue más evidente en su victoria por 2-0 en la semifinal sobre Francia el martes. España limitó el ataque temible de los franceses y los pases al delantero Kylian Mbappé (ocho goles), quien solo pudo lanzar dos tiros. La defensa del equipo fue tan sobresaliente que obligó al destacado creador de juego de Francia, Michael Olise, a abandonar el partido al no tener respuestas sobre cómo solucionar a sus rivales.

“Comenzamos hace casi cuatro años con una idea, y hemos sido fieles a esa idea y nos ha traído hasta aquí”, dijo el entrenador de España, Luis de la Fuente.

“Hoy nos enfrentamos a una de las mejores selecciones nacionales del mundo, pero en frente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente. Estos jugadores se merecen todo: día tras día han mostrado su compromiso, su solidaridad, su generosidad, su talento”.

Didier Deschamps, quien guió a Francia en su último partido como entrenador, admitió que España “defendió extremadamente bien y nunca entramos en el juego. No pudimos jugar como lo hacemos habitualmente.

“Teníamos grandes ambiciones, pero tenemos que admitir que España fue mejor; hicieron un trabajo realmente bueno. Lo intentamos todo, pero España demostró que están en un nivel diferente. Lo intentamos, fallamos, simplemente no fue suficiente”.

La defensa de España va mucho más allá de su portero. El equipo despliega un estilo de presión. Su marca ajustada, rapidez y excelente posicionamiento han cerrado los pasillos de pase, mientras que dificultan que los oponentes pasen la línea central.

Una pareja de un veterano y un joven en la defensa central

Si lo hacen, el dúo dinámico de centrales Aymeric Laporte y Pau Cubarsi han jugado lo más cerca a una Copa Mundial perfecta que los defensores pueden, despejando un montón de balones peligrosos.

De hecho, De la Fuente decidió unir a un adolescente y un veterano en el centro de la defensa.

Laporte, de 32 años, una vez ancló al Manchester City a cinco títulos de la Premier League en Inglaterra, no juega para uno de los equipos élites de La Liga como el Real Madrid o el Barcelona. Compite para el Athletic Club de Bilbao, aunque su posición negociadora podría estar en alza después de la Copa Mundial, y especialmente si España se corona campeón.

Es bastante irónico que Laporte ayudara a detener a los franceses porque nació en Francia. Sin embargo, nunca fue seleccionado para su selección nacional. Dado que es de ascendencia vasca, fue elegible para jugar por España. Debutó con La Roja en 2021, y ha disputado 52 partidos internacionales.

Cubarsi, de 19 años, ya ha jugado 84 veces para el Barcelona y es una estrella en ascenso, y otros 19 para La Roja. Su habilidad para estar en el lugar correcto en el momento adecuado es increíble para un adolescente.

Contra Francia, realizó un importante tacleo sobre Mbappé y tuvo innumerables despejes.

“Es difícil en la academia para que hablen de ti,” dijo el ex centrocampista del Barcelona, Óscar García, según Sky Sports. “Normalmente, hablarán de un Lamine Yamal, un Lionel Messi, este tipo de jugadores. No de un central. Pero para mí, Cubarsi es fantástico.

“Estoy seguro de que será uno de los cinco mejores centrales de la historia.”

Algunos grandes elogios para un adolescente.

La próxima tarea de Curbasi podría ser intentar detener a Messi, quien desconcertó a sus oponentes con su capacidad goleadora en la fase de grupos. En la fase eliminatoria, Messi se ha convertido en un creador de juego supremo, preparando a sus compañeros de equipo para goles clave en varias victorias de último minuto.

Soñando con jugar contra Messi en la final

Anteriormente en el torneo, Cubarsi dijo que soñaba con jugar contra Messi y Argentina en la final.

“Si pudiéramos tener una final contra Messi, sería espectacular, porque significaría que estaríamos en la final y más cerca de ganarla,” dijo Cubarsi. “Si pudiera ser contra Messi, quien siempre ha sido uno de mis ídolos, sería magnífico.

“Nunca imaginé enfrentarme a Messi, pero tendría que estar cien por ciento atento, porque nunca sabes de dónde vendrá.”

Ya sea un sueño o una pesadilla, Curbasi y sus compañeros de equipo descubrirán eso bastante pronto el domingo.