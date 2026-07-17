Sami Pajari domina el primer bucle y disfruta: “Puro placer”

Sami Pajari y Marko Salminen marcaron los tres mejores tiempos en el primer bucle del Rally de Estonia y se sitúan en cabeza de la clasificación general con una ventaja de 4,1 segundos sobre Oliver Solberg y Elliott Edmondson. El finlandés tiene mucha confianza en las carreteras estonias.

Tres etapas, tres rasguños. Sami Pajari no dejó migajas a sus oponentes en este primer bucle estonio, dominando de principio a fin con un estilo muy dominado. El piloto de Toyota, que se sitúa así en cabeza de la clasificación general, habló al final de esta mañana con una serenidad que dice mucho de su nivel de confianza.

â€”Es realmente, muy agradable. Siento que tengo todo bajo control. TIENE” Una reserva que, sin embargo, modera: “Pero estamos sólo en la tercera etapa y las diferencias son realmente mínimas. TIENE”

El finlandés reconoce en este rally una forma particular de alquimia: “Personalmente, me gusta mucho este rally, así que tenía muchas ganas de hacerlo y traté de esforzarme para encontrar el mejor ritmo posible. »

De hecho, Sami Pajari estaba ansioso por encontrar un rally más rápido después del evento en Grecia, especialmente conocido por sus carreteras complicadas: â€”Es realmente genial. Realmente disfruto este tipo de rally. Hasta ahora los primeros tres pasos han sido pura diversión. Así que espero que podamos continuar con este impulso. TIENE”

Este artículo te puede interesar

Las condiciones de este primer bucle, que él describe como “bastante simple”le permitió ir ganando confianza poco a poco, sin tener que lidiar con imprevistos desde los primeros kilómetros. Sin embargo, anticipa una tarde más exigente. “La segunda pasada siempre será un poco más difícil, un poco más rápida. Pero bueno, lo sabremos muy pronto. TIENE”

Detrás de Sami Pajari, Oliver Solberg y Elliott Edmondson ocupan provisionalmente la segunda posición a 4,1 segundos. Adrien Fourmaux y Alexandre Coria, Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe, y Sébastien Ogier y Vincent Landais completan un top 5 relativamente ajustado en 14,6 segundos. El segundo bucle del día promete ser decisivo entre estas cinco tripulaciones.