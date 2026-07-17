Messi dice a los críticos de Argentina: “No nos entregaron nada”

Lionel Messi tiene un mensaje para los detractores de Argentina: “No nos entregaron nada”.

La superestrella argentina respondió a los críticos que han estado criticando a los actuales campeones de la Copa del Mundo por las percepciones de arbitraje beneficioso y favoritismo por parte del establishment del fútbol. Dijo que la capacidad del equipo para revertir los déficits finales de los juegos, más recientemente la victoria en semifinales sobre Inglaterra, es el resultado del pedigrí del campeonato y nada más.

Después de ir perdiendo 1-0 al minuto 85, Argentina se recuperó para vencer 2-1 a Inglaterra el miércoles y llegar a la final de la Copa del Mundo.

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La victoria llevó a decenas de miles a inundar las calles de Buenos Aires en celebraciones eufóricas y marcó otra remontada notable que demostró la perseverancia de un equipo que ahora está a una victoria de títulos consecutivos. Argentina se enfrentará a España en la final del domingo.

Argentina sobrevivió anteriormente al vencer a Cabo Verde y Suiza en la prórroga, y se recuperó para una improbable victoria por 3-2 sobre Egipto después de remontar una desventaja de 2-0 con 11 minutos de tiempo reglamentario por jugar.

Pero tanto los entrenadores suizos como egipcios criticaron el arbitraje. Hossam Hassan de Egipto llegó incluso a decir que su equipo fue víctima de un establishment futbolístico que favorecía a Messi y Argentina.

Los comentarios alimentaron críticas desatadas por los fanáticos que argumentan que el bracket favoreció La Albicelestey acusaciones infundadas en las redes sociales que afirman que el organismo rector del fútbol quiere que Argentina vuelva a ser campeona de la Copa del Mundo.

Lionel Messi celebra después de que sus dos asistencias ayudaron a Argentina a vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo del miércoles. Tom Weller/Picture Alliance vía Getty Images

“Hemos sido los mejores en estos últimos cuatro años, te guste o no, y no importa lo que digan”, dijo Messi después de la victoria sobre Inglaterra. “Una vez más nos hemos posicionado entre los dos mejores equipos del mundo. Esto demuestra que todo lo que hemos hecho no es casualidad y que no nos han regalado nada”.

El partido contra Suiza giró en torno a una decisión que irritó a quienes creen que Argentina ha sido favorecida por los dirigentes de la Copa Mundial.

Los suizos acababan de empatar el marcador 1-1 con el gol de Dan Ndoye en el minuto 67, cuando Leandro Paredes recibió una tarjeta amarilla por una entrada a Breel Embolo. Pero el video mostró al jugador suizo cayendo antes de que el mediocampista argentino hiciera contacto con él, y como Embolo recibió una tarjeta amarilla al principio del partido, fue expulsado y Suiza se quedó defendiendo con 10 jugadores.

“Fuimos castigados por una norma que, en mi opinión, es completamente inaceptable”, afirmó el técnico suizo Murat Yakin tras el partido. “Es muy doloroso que hayamos sido eliminados de esa manera. No creo que hoy nos lo merezcamos y, en mi opinión, mis muchachos son los verdaderos héroes”.

jugar 1:02 Hinchas argentinos inundan Buenos Aires para celebrar la victoria en las semifinales del Mundial

Mientras tanto, la Asociación Egipcia de Fútbol había dicho que “no puede permanecer en silencio” después de lo que calificó de arbitraje injusto y parcial en la derrota de Egipto contra Argentina.

La selección argentina no había reconocido las quejas sobre el arbitraje y la FIFA. En conferencias de prensa anteriores, el técnico argentino Lionel Scaloni incluso había aconsejado a los periodistas que preguntaban sobre el tema “no consumir tanto las redes sociales”.

Pero tras la victoria sobre Inglaterra, los actuales campeones se defendieron.

“Llegar a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo es algo que muy pocos logran y este grupo lo logró”, dijo Messi. “Si hubiéramos perdido contra Inglaterra, habría habido gente que habría salido a decir tonterías, pero no les dimos la oportunidad”.

Enzo Fernández reconoció que su celebración del gol, que empató el marcador 1-1, estuvo dirigida a las críticas de Argentina. El centrocampista del Chelsea primero se llevó las manos a los oídos, un gesto interpretado en el fútbol como un desafío a los críticos. Luego, abrió y cerró los dedos, como invitándolos a seguir hablando.

“Se habló mucho; fue una mezcla de euforia y frustración”, dijo Fernández.

Scaloni, por su parte, dijo tras la semifinal que “ese discurso de ‘ayuda’ siempre existirá, no me molesta. Con el VAR hoy en día es muy difícil conseguir ayuda, tendría que ser evidente”.

“Sabíamos que no había ayuda”.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.