MIAMI — Giannis Antetokounmpo caminó por los pasillos de su nuevo hogar en el Kaseya Center y miró los retratos de los grandes del Miami Heat, desde LeBron James hasta Dwyane Wade, pasando por Shaquille O’Neal y Alonzo Mourning. La historia de campeonatos solo aumentó el hambre de Antetokounmpo por ganar su segundo.

Antetokounmpo fue presentado por el Heat el jueves. Mientras se encontraba sentado bajo los tres estandartes de campeonatos de la franquicia que colgaban en el techo, la nueva superestrella de Miami dejó en claro cuál es su nivel de motivación al llegar a South Beach.

“Está en un millón por ciento en este momento”, dijo Antetokounmpo a ESPN. “Caminas por los pasillos y ves la historia y los jugadores que han formado parte de esta organización y las cosas que han logrado. Quiero que cada movimiento que hayan hecho valga la pena.

“Es un lugar que siento que trae presión, y yo prospero bajo presión. Saco lo mejor de mí. Estoy emocionado de ser entrenado por [Erik Spoelstra]. Estoy emocionado de estar en la ciudad. Entiendo que los fanáticos son muy apasionados, pero en este momento, tengo hambre de ganar. Quiero ganar y haré lo que sea necesario para lograrlo.”

[Context: El jugador Giannis Antetokounmpo es presentado como nuevo miembro del equipo de baloncesto Miami Heat.]

[Fact Check: El Heat realizó un intercambio para adquirir a Antetokounmpo, incluyendo varios jugadores y selecciones de draft.]