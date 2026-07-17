Delitos de guerra cometidos bajo estupefacientes merecen castigos más severos bajo la ley internacional

Un médico argumenta que la CCI debería tratar el combate impulsado por drogas como una circunstancia agravante para cada crimen de guerra.

Una circunstancia agravante es cualquier factor que rodea un acto criminal que aumenta la gravedad del daño o la culpabilidad del delincuente. Cuando está presente, una circunstancia agravante eleva el cargo a una clasificación más alta. El resultado es una pena más severa en la sentencia. La Corte Penal Internacional debería considerar designar la evidencia de acción drogada (combatientes en guerra luchando bajo la influencia) como una circunstancia agravante aplicable a todos los crímenes de guerra existentes.

Antes de invadir Francia en 1940, el ejército alemán ordenó 35 millones de tabletas de Pervitín, un estimulante a base de metanfetamina patentado por primera vez en 1937 por la empresa farmacéutica Temmler con sede en Berlín. Originalmente lanzado en 1938, se comercializó como una alternativa económica al café y fue ampliamente utilizado por amas de casa, trabajadores de fábricas y estudiantes para aumentar la concentración y suprimir el apetito. Cuando Alemania arrasó con Francia con la táctica letal y asombrosa de Blitzkrieg, fue el uso generalizado de Pervitín por las tropas alemanas lo que permitió a los tripulantes de tanques e infantería luchar durante días sin miedo ni fatiga.

El peligro de metanfetaminas como Pervitín fue reconocido rápidamente pero durante mucho tiempo negado. Los veteranos experimentaron una retirada debilitante, incluida psicosis. La intoxicación es la consecuencia del consumo de una variedad de agentes que conducen a una serie de discapacidades médicas y físicas. Las personas con intoxicación aguda por metanfetamina pueden, sin provocación, desarrollar repentinamente una agitación grave y manifestar una violencia extrema, poniéndose a sí mismos y a otros en riesgo de lesiones significativas, incluida la muerte.

Mejorar a los soldados para la guerra futura plantea preocupaciones éticas inquietantes. La mejora del rendimiento físico humano no es moralmente inaceptable prima facie pero es moralmente precaria. Ofrecer a los soldados drogas que alteran la mente con la intención de mejorar la resistencia, la valentía y la fuerza puede llevar a un estilo de lucha que sería contrario a las leyes de la guerra. En el llamado “modo Dios”, la ausencia de consecuencias por acciones y la falta de experiencia humana en la lucha pueden resultar en una depravación de violencia.

La brutalidad ejercida por Hamas sobre los habitantes israelíes del sur de Israel es ahora bien conocida. La violencia desenfrenada es esencial del terrorismo moderno. Aún así, la respuesta a cómo Hamas violó y masacró tan fácilmente el 7 de octubre podría explicarse, en parte, por lo que se encontró en sus bolsillos. Hacer que el subordinado luche con ferocidad es el deseo de todo comandante, y más allá de una indoctrinación psicológica llena de odio, el liderazgo de Hamas encontró algo más.

A medida que el régimen sirio de Assad se desmoronaba, comenzó a revelarse la extensión de su brutal metodología. Un video publicado en línea muestra un almacén en Siria lleno de Captagon, la misma droga que al parecer se encontró en los cuerpos de los combatientes de Hamas, según los medios israelíes. Esta droga fue desarrollada por primera vez en 1961 con el nombre químico fenetilina por la empresa farmacéutica alemana Degussa AG. La fenetilina (Captagon) es una droga sintética tipo anfetamina destinada inicialmente para tratar el trastorno por déficit de atención, la narcolepsia y la depresión. Al igual que Pervitín, Captagon induce una euforia intensa y crea un sentido de invencibilidad y una agresión intensificada. El uso repetido conduce a una irritabilidad extrema y paranoia.

Si el combate drogado es una característica recurrente de la atrocidad, la pregunta es si la ley de la guerra puede responder a eso.

El derecho internacional humanitario (DIH) se estableció para establecer reglas que limiten los efectos del conflicto armado. El DIH protege a las personas que ya no están en la lucha o nunca estuvieron en ella. Restringe los medios y métodos de guerra y se rige por las leyes de la guerra y el conflicto armado. La guerra siempre ha estado sujeta a diversas costumbres y normas, pero la introducción de códigos escritos pretendía fortalecer estas normas. Con este fin, el código de 1863 de Francis Lieber para el Ejército de la Unión se convirtió en un fundamento para las leyes modernas del conflicto armado. Tras presenciar el asombroso número de muertes en un solo día en la Batalla de Solferino en 1859, Jean Henri Dunant concienció sobre la necesidad de principios humanitarios en la guerra. Se han agregado y modificado reglas en respuesta a conflictos armados posteriores. Estas reglas buscan equilibrar los intereses humanitarios y militares.

El pilar humanitario del DIH está codificado en las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, que protegen a los heridos, detenidos y civiles de asesinato, tortura, violación y deportación. Tratados posteriores han prohibido armas químicas y biológicas, minas antipersonal y el uso de niños soldados, prueba de que el marco se expande cuando las nuevas atrocidades lo exigen.

Agregar un nuevo protocolo a las Convenciones de Ginebra para abordar el problema de los soldados drogados requiere un proceso diplomático presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Es tarea del CICR consultar a expertos sobre las consecuencias de los combatientes bajo la influencia de la intoxicación por metanfetaminas. La conferencia diplomática resultante se convocaría para negociar, adoptar, enmendar y ratificar el nuevo tratado. Una vez adoptado, los Estados pueden acordar formalmente quedar vinculados por él mediante ratificación o adhesión. Un nuevo protocolo es el largo camino; mientras tanto, la CCI puede actuar a través de sentencias.

La Corte Penal Internacional enjuicia a individuos por graves violaciones de estas reglas según el Estatuto de Roma. Un crimen de guerra se distingue de un delito común nacional por la existencia de un nexo entre la conducta específica de los combatientes y el conflicto armado. Sin el conflicto armado, el individuo no tendría la oportunidad de violar las costumbres y leyes de la guerra, la base de todos los crímenes de guerra. Cuando Hamas cruzó de Gaza al sur de Israel, formaba parte de un conflicto armado sujeto a las leyes de guerra. Pero también creó la oportunidad de violar. Por sí solo, la violación es un crimen de guerra y nunca dentro de las reglas de combate.

La intoxicación por metanfetaminas aumenta la depravación, no la moralidad. El combate bajo la influencia de estimulantes tipo anfetamina como Captagon debería reconocerse como una circunstancia agravante en el enjuiciamiento de cualquier crimen de guerra. La presencia de metanfetaminas en el campo de batalla elimina cualquier apariencia de honor en el conflicto armado, dejando solo maldad y degeneración a su paso.