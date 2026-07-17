Conor McGregor responde a las afirmaciones “sin sentido” de que se lesionó antes de UFC 329 y revela a quién quiere en la pelea final de UFC

Conor McGregor no está interesado en escuchar teorías de conspiración de que ya estaba comprometido de cara a su pelea de regreso contra Max Holloway en UFC 329.

Tan pronto como comenzó la acción, McGregor lanzó una desafortunada patada circular con salto y cuando aterrizó, su rodilla explotó y el árbitro finalmente detuvo la pelea. Durante la transmisión de UFC 329, se mostraron varios videos que teorizaban que tal vez McGregor ya tenía algún problema con su rodilla y el aterrizaje incómodo en el octágono solo exacerbó una lesión existente.

Pero McGregor descartó esa idea, incluido el video que lo mostraba desequilibrado mientras se quitaba los zapatos antes de poner un pie en el octágono esa noche.

“Más tonterías”, dijo McGregor en Twitter. â€œNo tuve ningÃºn problema. Quitarme el zapato en el lado del octágono, un pie sudoroso, sin calcetín, quitarme el zapato con la punta del pie libre. Fue un breve desequilibrio. Si incluso.

â€”Estaba preparado. Adaptar. Saludable. Mi motor, mi oxígeno, mi sangre, mis horas, nunca estuvieron en mejores condiciones. La próxima vez daré un pequeño grito a la cámara para que la ilusión de algo más esté ahí”.

McGregor también se refirió a la detención después de que el árbitro Mike Beltrán no tuvo más remedio que cancelar la pelea después de que la superestrella irlandesa luchara por ponerse de pie mientras cojeaba alrededor de la jaula después de un intercambio en el suelo.

En su primera pelea contra Holloway en 2013, McGregor sufrió un desgarro del ligamento anterior cruzado en el segundo asalto, pero continuó peleando y finalmente ganó por decisión unánime en las tarjetas. Pero las dos situaciones no son iguales incluso si McGregor probablemente sufrió una lesión similar en UFC 329.

“La primera pelea fue a mitad del segundo asalto y estábamos colocados en la lona donde no era necesario soportar peso”, explicó McGregor. â€”También era la pierna izquierda, que es mi pierna trasera en posición de lucha.

â€”Cuando golpeas, te mueves sobre la pierna adelantada para que el efecto sea menor. Pude atacar lo suficiente y entrar en un derribo. Este actual era mi pierna delantera. La pierna derecha. Cada movimiento fue efectuado. Tampoco fui yo quien pidió que se cancelara la pelea”.

McGregor ya ha anunciado planes para pelear nuevamente una vez que su rodilla haya sanado, pero aún está esperando los resultados completos de su resonancia magnética para saber exactamente qué sucedió con la cirugía que ya está en el horizonte.

Suponiendo que regrese, McGregor estaría compitiendo en la pelea final de su contrato actual con UFC y no ha dado indicios de que planee firmar un acuerdo a más largo plazo.

Dicho esto, McGregor obviamente tendrá muchas opciones para su próximo oponente, pero solo hay un nombre en mente para esa pelea.

“Tiene que ser Holloway”, dijo McGregor.